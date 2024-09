Instagram ve Facebook'ta Yapay Zekayla Üretilen Görseller Gösterilecek: Kendinizi Bile Görebilirsiniz!

Son dönemin ana akımı yapay zeka her geçen gün daha yetenekli hale geliyor. Doğal olarak dünyaca ünlü şirketler ürünlerine bu teknolojiyle kombinlemek için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Meta, Instagram ve Facebook'ta yapay zeka tarafından oluşturulmuş görseller göstereceğini duyurdu. Hatta bu görsellerden bazılarının sizin yüzünüzü bile içerebileceği söyleniyor.

Meta, Imagined for You Özelliğiyle Yapay Zeka Görüntülerini Facebook ve Instagram'a Ekleyecek

Meta, yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri kullanıcıların Facebook ve Instagram akışlarına ekleyen “Sizin İçin Hayal Edildi” (Imagined for You) özelliğini kullanıma sundu. İlk etapta sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen özellik, ilgi alanlarınıza veya mevcut trendlere göre yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri gösterecek.

Burada en dikkat çeken detay ise ilgili görsellerin bazı durumlarda yüzünüzü kullanabilecek olması. Şu an için konuyla ilgili kapsamlı ayrıntılar verilmese de, Meta sözcüsü Amanda Felix'e göre yapay zekanın yüzünüzü kullanabilmesi için Imagined for You özelliğine resminizi yüklemeniz ve bazı şartları kabul etmeniz gerekecek.

Kısacası, size sunulan şartları kabul edip görselinizi yüklediğinizde, Facebook ve Instagram akışlarında kendinizi yapay zeka tarafından üretilmiş bir video oyunu karakteri veya astronot şeklinde görebilirsiniz. Son olarak yapay zekayla oluşturulmuş bu tip görsellere denk geldiğinizde onları paylaşma veya anında yeni bir görüntü oluşturma imkanına da sahip olacağınızı belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...