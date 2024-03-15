Instagram'a Alışılmışın Dışında Bir Özellik Geliyor: Geçmişe Dönük Paylaşım Yapılabilecek!

Son dönemlerde neredeyse tüm sosyal medya platformları yeni özelliklerini büyük bir hız ile kullanıcılarına tanıyor. En son TikTok'un Instagram'a fotoğraf paylaşımı konusunda rekabet edebileceği bir fotoğraf paylaşma uygulaması üzerine çalıştığını duyurmuştuk.

Şimdi de Instagram'a yeni bir özellik geleceği konuşulmaya başlandı ancak bu özellik alıştığımız yeniliklerden biraz daha farklı. Alessandro Paluzzi'nin X'te paylaştığı bir gönderideki görsel, yeni özellikle ilgili bazı detayları göz önüne seriyor.

#Instagram is working on the ability to post to the past 👀 pic.twitter.com/R8Vh3eVE4u — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 14, 2024

Geçmişe Dönük Paylaşımlar Yapılacak

Pazuzzi'nin paylaştığı gönderi birçok kullanıcının kafasını karıştırsa da birtakım şeyler anlaşılır duruyor. Temelde gönderileri ileri tarihli paylaşma ve planlama gibi bir özelliğin tam tersinin de artık mevcut olacağı düşünülüyor.

Yani özellikle profil düzeni ve görünümü konusunda hassas olan kullanıcılar herhangi bir gönderiyi geçmiş tarihli olarak paylaşarak profillerini daha rahat ve istedikleri gibi düzenleyebilecekler. Tabii bu geçmiş tarihli paylaşımların yeni gönderi gibi ana sayfa akışına düşüp düşmeyeceği konusunda herhangi bir netlik yok.

Instagram tarafından henüz özelliğe dair net bir detay veya doğrulama gelmedi. Ancak Alessandro Paluzzi'nin genel olarak önceden duyurduğu özelliklerin de belli bir süre sonra geldiğini biliyoruz.