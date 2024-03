Instagram'a Alışılmışın Dışında Bir Özellik Geliyor: Geçmişe Dönük Paylaşım Yapılabilecek!

Son dönemlerde neredeyse tüm sosyal medya platformları yeni özelliklerini büyük bir hız ile kullanıcılarına tanıyor. En son TikTok'un Instagram'a fotoğraf paylaşımı konusunda rekabet edebileceği bir fotoğraf paylaşma uygulaması üzerine çalıştığını duyurmuştuk.

Şimdi de Instagram'a yeni bir özellik geleceği konuşulmaya başlandı ancak bu özellik alıştığımız yeniliklerden biraz daha farklı. Alessandro Paluzzi'nin X'te paylaştığı bir gönderideki görsel, yeni özellikle ilgili bazı detayları göz önüne seriyor.

#Instagram is working on the ability to post to the past 👀 pic.twitter.com/R8Vh3eVE4u