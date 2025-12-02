Instagram'ın Vazgeçilmez Özelliğine Sınırlama Geliyor

Instagram, bu zamana kadar pek çok özellik sundu. Bunların arasından en çok benimsenen özellik ise hashtag oldu. Bir zamanlar öneri algoritmasının üzerinde de büyük bir öneme sahip olan hashtagler, bir paylaşım yapmadan önce mutlaka kullanılırdı. Ne var ki bugün eskisi gibi tercih edilmiyor. Hatta yakın zamanda kullanmak isteseniz bile bir sınırlama ile karşılaşacaksınız.

Instagram, Hashtag Kullanımına Sınır Getiriyor

Instagram, ilk olarak 2011 yılında kullanıma sunulan hashtag özelliği ile ilgili büyük bir değişikliğe gidiyor. Sosyal medya platformunun arkasındaki ekip, hashtag kullanımına bir sınır getirmek üzere kollarını sıvadı. Yakın gelecekte hashtag kullanmaya devam edebilecek olsanız da bir gönderide yer verebileceğiniz hashtagler üç adet ile sınırlandırılacak.

Bu değişiklik henüz resmî olarak kullanıma sunulmadı ancak şu an gönderisine hashtag eklemeye çalışan bazı kullanıcılar, üçten fazla hashtag eklemeye çalıştığında hata ile karşılaşıyor. Yalnızca belirli kullanıcıların karşısına çıkması, Instagram'ın bu değişikliği sınırlı sayıda hesap üzerinde test ettiğini gösteriyor.

Şirketin attığı bu adımın hashtaglerin artık eskisi kadar önemli olmaması ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Bilmeyenler için sosyal medya platformunun keşfet bölümünde artık bir içeriğin yer alması için hashtagler neredeyse hiçbir önemi kalmadı. Hatta Instagram Başkanı Adam Mosseri, hashtaglerin içeriğin ne ile ilgili olduğunu belirlemek için kullandığını ifade etmişti ki platform artık bir içeriğin konusunu anlamak için çok daha gelişmiş algoritmalar kullanıyor. Bu da hashtaglere olan ihtiyacın neredeyse tamamen ortadan kalktığı anlamına geliyor.

Bütün bu gelişmeler, bir zamanlar içerik üreticilerinin gönderilerini daha fazla kişiye ulaştırmak için izlediği stratejilerin ana odak noktasında yer alan hashtaglerin neredeyse tamamen sonunun geldiğini gösteriyor. Peki, siz Instagram'ın hashtag kullanımına yönelik aldığı bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.