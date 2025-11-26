WhatsApp, Çok Sevilen Aracı Kaldırıyor! Tarih Açıklandı

Microsoft, WhatsApp'ın politika değişikliği dolayısıyla 2024'ün sonlarında getirdiği yapay zeka destekli sohbet botu Copilot'ın mesajlaşma uygulamasından kaldırılacağını duyurdu. Teknoloji devi tarafından yapılan açıklamaya göre çok yakın bir zamanda Copilot'ı WhatsApp üzerinden kullanmak hiçbir şekilde mümkün olmayacak.

Copilot'ın WhatsApp Sürümü Kaldırılıyor

Microsoft Copilot, WhatsApp'ın ana şirketi Meta'nın platform genelini etkileyen yeni politika değişikliğinden ötürü 15 Ocak'tan itibaren WhatsApp'a çalışmamaya başlayacak. Bu politika değişikliğinin arkasında şirketin WhatsApp Business API'ın yapay zeka destekli sohbet botlarının yerine müşteri hizmetleri ve ticaret amaçlı kullanımlara odaklanmasını sağlamak istemesi yatıyor.

Meta, bu değişiklik sayesinde altyapısının daha da rahatlamasını ve büyük teknoloji şirketlerinin platformu yapay zeka asistanlarını sunduğu bir yer olmaktan çıkarmayı hedefliyor. Dolayısıyla politika değişikliğinden sadece Microsoft'un Copilot'ı değil, OpenAI'ın ChatGPT'si ve Perplexity gibi diğer yapay zeka araçları da etkilenecek.

OpenAI, geçtiğimiz günlerde yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin WhatsApp versiyonunu kaldırılacağını duyuran bir diğer şirket oldu. Bu yapay zeka şirketi de son tarih olarak Ocak 2026'yı işaret etti. Tıpkı ChatGPT'nin WhatsApp sürümünde olduğu gibi Copilot'ın WhatsApp sürümü de kullanıma kapatıldıktan sonra ondan geriye kalan tüm izler yok olacak.

Copilot ile olan sohbet geçmişiniz Microsoft hesabınıza bağlamadığınız için Microsoft'un diğer platformlarına aktarılamayacak. Bu yüzden Copilot'ın WhatsApp'tan çekilmesinden sonra onunla olan tüm sohbetleriniz kalıcı olarak silinecek. Bu nedenle teknoloji devi, kullanıcıların 15 Ocak'tan önce WhatsApp'ın kendi araçlarını kullanarak sohbeti manuel olarak dışa aktarmasını tavsiye etti.

WhatsApp'ın politikası devreye girdikten sonra Copilot'ı kullanmaya devam etmek için Microsoft'un Android ve iOS için yayınladığı kendi mobil uygulamalarını ya da Copilot'ın web sürümünü tercih edebilirsiniz. Bu sürümler, WhatsApp versiyonuna göre çok daha geniş bir özellik yelpazesi sunuyor. Dolayısıyla ihtiyaçlarınızın fazlasını karşılayacaktır.