Instagram Hikayelere Hareketli Yazı Özelliği Geliyor

Geçtiğimiz aylarda Instagram'ın Hikayelere müzik ekleme özelliği gelmişti. Instagram Hikayelere yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Mobil uygulama geliştiricisi olan bir Twitter kullanıcısının iddiasına göre Instagram hikayelere hareketli yazı özelliği gelecek.

İlk olarak Snapchat ile hayatımıza giren hikaye özelliği daha sonra Instagram, Facebook ve hatta anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a dahi eklendi. Fotoğraf tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da Hikayeler özelliği dünya genelinde milyonlaca kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Zira Instagram, hali hazırda fotoğraf tabanlı bir sosyal ağ ve diğer platformlara göre daha fazla işlevsellik sunuyor.

Instagram Hikayeler özelliği çeşitli filtreler ve çıkartmalar gibi ögeler ile hikayelerinizi mümkün olduğunca eğlenceli hale getirmenize yardımcı olacak bir dizi araç sunuyor. Instagram, Hikayeler aracına her geçen gün yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Hikayelere müzik ekleme özelliğini dahil eden Instagram'ın yeni özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi isimli bir Twitter kullanıcısı, Instagram'ın Hikayeler için hareketli yazı işlevselliği üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan videoya göre hareketli yazı seçeneğinde toplamda 9 yazı tipi bulunacak. Seçilen yazı tipine göre animasyon da değişiyor.

Instagram Hikayelere eklenecek olan hareketli yazı işlevselliği sayesinde Hikayelerde yer alan metinler daha ilgi çekici olmasına olanak sağlanacak. Söz konusu özellik için daha önce kapalı test süreci gerçekleştirilmiş. Bazı geliştiriciler için kullanıma sunulan özellik, önümüzdeki aylarda bütün kullanıcılar için kullanıma açılması bekleniyor.

#Instagram keeps working on the animated text feature for the Story Text Tool 👀 pic.twitter.com/AFI4XTfi1q