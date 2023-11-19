Yakında Instagram Hikâyelerinizi 7 Gün Boyunca Paylaşabilirsiniz!

Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yeni bir özelliği hayata geçirecek. Yakında "My Week" adıyla sunulacak olan yeni özellik, Instagram hikâyelerinizi 7 gün boyunca profilinizde tutmanızı sağlayacak.

Bir Hafta Boyunca Paylaşma!

Instagram, geçtiğimiz günlerde Yakın Arkadaşlar özelliğini reels ve gönderiler için de geçerli hâle getirmişti. Bir yandan da yapay zekâ çalışmalarına tam gaz devam eden Instagram, kullanıcılara yeni br özellik daha sunacak.

#Instagram is working on "My Week": show your stories for 7 days 👀



⭐ Keeps stories shared over the last 7 days

⭐ You can remove any story

⭐ Quietly add a story to my week only pic.twitter.com/ytcobzIKh7 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 18, 2023

Tıpkı Yakın Arkadaşlar özelliğindeki iyileştirme gibi 'Instagram Hikâyeler'in kapsamı da genişliyor. Şu anda 24 saat boyunca yayında kalan hikâyeler, yakında gelecek "My Week" özelliği ile 7 gün boyunca profilde tutulabilecek.

Öne çıkarılanlar kısmındaki hikâyelere benzetilen bu yeni özellik, kullanıcıların istediği zaman bir hikâyeyi ekleyip çıkarmasına ve bir hafta boyunca takipçileriyle paylaşmasına olanak tanıyacak.

Henüz test aşamasında olan yeni özelliğe şimdilik erişim sağlanmıyor. Ancak Instagram kullanıcılarla yakın zamanda My Week özelliğini buluşturmayı hedefliyor. Meta'nın özelliği kademeli bir şekilde kullanıma açması bekleniyor.

Peki siz Instagram'ın yeni özelliğini kullanır mısınız? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.