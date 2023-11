Yakında Instagram Hikâyelerinizi 7 Gün Boyunca Paylaşabilirsiniz!

Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yeni bir özelliği hayata geçirecek. Yakında "My Week" adıyla sunulacak olan yeni özellik, Instagram hikâyelerinizi 7 gün boyunca profilinizde tutmanızı sağlayacak.

Instagram, geçtiğimiz günlerde Yakın Arkadaşlar özelliğini reels ve gönderiler için de geçerli hâle getirmişti. Bir yandan da yapay zekâ çalışmalarına tam gaz devam eden Instagram, kullanıcılara yeni br özellik daha sunacak.

#Instagram is working on "My Week": show your stories for 7 days 👀



⭐ Keeps stories shared over the last 7 days

⭐ You can remove any story

⭐ Quietly add a story to my week only pic.twitter.com/ytcobzIKh7