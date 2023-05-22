Instagram, Kendi Twitter Rakip Uygulaması Üzerinde Çalışıyor!

Görünüşe göre Instagram, popüler mikroblog web sitesi Twitter'a kendi rakibini çıkarmayı planlıyor. Meta'nın sahip olduğu platform benzer bir metin tabanlı uygulama üzerinde çalışıyor olabilir.

Bilmeyenler için Twitter sosyal medya sektöründe âdeta öncü ve metin tabanlı tasarımıyla tanınıyor ancak Instagram yeni bir rakip uygulama üzerinde çalışıyor olabileceğinden bu platform yakında rekabetle karşı karşıya kalabilir.

Yeni bir rapora göre Meta'nın sahip olduğu sosyal medya markası, kullanıcıların metin güncellemeleri yayınlamasına izin verecek kendi uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu gönderilerin 500 karaktere kadar bir karakter sınırına sahip olacağı düşünülüyor.

Yeni Uygulama Instagram ile Senkronize Olacak

Raporda ayrıca, kullanıcıların metin tabanlı gönderilerin yanı sıra beş dakikaya kadar uzunlukta fotoğraf, bağlantı ve video gibi diğer medya biçimlerini de ekleyebilecekleri belirtiliyor. Hatta diğer metin gönderileriyle etkileşime girmenize, yanıt vermenize ve yeniden yayınlamanıza da olanak tanıyacak. Yalnızca bu yönüyle bile, uygulamanın arayüz tasarımı açısından Twitter'a oldukça benzediği açık.

Paylaşılan diğer önemli ayrıntılar arasında, Twitter ve Instagram'a benzer şekilde önerilen içerikleri ve takipçi gönderilerini gösteren merkezi bir akış yer alıyor. Bu uygulama, Instagram uygulamasıyla yakın entegrasyonun yanı sıra yeni bir profil oluşturma zahmetinden kaçınmak için Instagram hesabınızı senkronize etmenize de izin verecek. Başka bir deyişle, bu yeni uygulamaya mevcut hesabınızla da giriş yapabilirsiniz.

Şu anda elimizdeki tüm bilgiler bunlar, ilerleyen süreçte platforma dair daha çok detay öğrenmeyi umut ediyoruz.