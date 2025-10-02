Instagram Sizi Dinliyor mu? Dikkat Çeken Açıklama

Geçmişten bugüne birçok Instagram kullanıcısı, bir konu hakkında konuştuktan sonra sosyal medya platformunda karşısına onunla ilgili reklamların çıktığını dile getirdi. Bu kadar çok kullanıcının aynı durumu yaşaması ise bunun basit bir tesadüf olmayabileceğini düşündürdü. Öyle ki çoğu kullanıcı, Instagram'ın mikrofonu dinlediğini öne sürmeye başladı.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, kendi resmî Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda yıllardır devam eden bu söylentilere net bir yanıt verdi. Bununla birlikte sosyal medya kullanıcılarının kafasındaki soru işaretleri de ortadan kalktı.

Instagram, Konuşmalarınızı Dinleyerek mi Reklam Gösteriyor?

Instagram Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya uygulamasının kullanıcıları gizlice dinlediği ve bu konuşmalardan seçilen kelimelere göre reklam gösterdiği iddialarını yalanladı. Mosseri, bunun gerçek olmadığını belirtirken birçok akıllı telefonda mevcut olan özelliği örnek verdi. Telefonlarda mikrofonun kullanılması hâlinde ekranda bunu görebileceklerini söyledi.

Mosseri tarafından paylaşılan videoda söylentileri çürütmek için değinilen diğer nokta, pil ömrü oldu. Instagram'ın sizi sürekli olarak dinlemesi, daha çok kaynak kullanılacağı anlamına geliyor. Böyle bir durumda telefonunuzun şarjının normalden çok daha kısa süre içinde azalacağı belirtildi.

Kullanıcıları bu şekilde dinlemenin büyük bir gizlilik ihlaline yol açacağını ifade eden Mosseri, mikrofonun dinlenmemesine rağmen kullanıcıların konuştuğu reklamların karşısına çıkmasını Meta'nın (Instagram'ın çatı şirketi) gelişmiş algoritmasına bağladı. Bu algoritmanın bu kadar iyi olmasının reklamverenlerle olan iş birliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Aktarılan bilgilere göre reklamverenler, kendi web sitesini ziyaret edenlerle ilgili önemli bilgileri Meta ile paylaşıyor. Meta da bu bilgileri kullanarak sosyal medya kullanıcılarını daha yakından ilgilendiren reklamlar gösteriyor. Mosseri ayrıca bütün bunların sadece bir tesadüften ibaret olabileceğini de dile getirdi.

Instagram'ın yönetiminden sorumlu Mosseri'ye göre kullanıcılar bazen reklamları konuşmadan önce görüp fark etmemiş olabiliyor. Instagram'da çok hızlı kaydırma yapıldığı için bazı reklamlar insanlar fark etmese de bir şekilde bilinçaltına yerleşebiliyor. Kullanıcı daha sonra o reklamdaki üründen bahsettiğinde karşısına yeniden o reklam çıkabiliyor. Bu da ilk kez çıktığını düşünmesine neden oluyor.

Peki, siz Instagram tarafından gelen bu yeni açıklama ile ilgili ne düşünüyorsunuz? En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'ın konuştuğunuz konular hakkında reklam göstermesi sizce de iyi bir algoritma ya da rastlantıdan mı ibaret? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından tüm düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.