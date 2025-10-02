Elon Musk'tan Vikipedi'ye Rakip Geliyor! Daha Gelişmiş Olacak

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, büyük bir projenin üzerinde çalışıldığını duyurdu. Musk, kendi resmî X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Vikipedi'nin alternatifi olacak Grokipedia'yı geliştirme aşamasında olduklarını söyledi. Vikipedi'nin aksine daha çok yapay zeka destekli bir platform olacak gibi görünüyor.

Elon Musk, Vikipedi Alternatifi Grokipedia'yı Duyurdu

X (eski adıyla Twitter), Tesla ve Neuralink gibi şirketleriyle bilinen Elon Musk, Vikipedi'nin Google'ın arama sonuçlarında genellikle ilk sırada almasına dikkat çeken ve bazı düzeltmelere izin vermediğini iddia eden bir kullanıcının paylaşımını alıntıladı. Musk, gönderide kurucusu olduğu yapay zeka şirketi xAI'ın Vikipedi'ye bir alternatif geliştirdiğini belirtti. Ayrıca bu platformun Vikipedi'ye göre çok daha gelişmiş olacağını da sözlerine ekledi.

xAI'ın yeni platformu, Musk'a göre açık kaynaklı bir bilgi deposu olacak. Herhangi bir kullanım sınırlaması olmayacak, herkesin erişimine açılacak. Kullanıcılar istediği şekilde düzeltme yapabilecek. Gönüllü kişilerden oluşan topluluk sayesinde kısa süre içinde çok çeşitli konular hakkında bilgi edinilebilen bir platform hâline gelecek.

Grokipedia ile ilgili bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı ancak genel olarak kullanıcıları nasıl bir şeyin beklediğini tahmin etmek zor değil. Platformun ismi, xAI'ın yapay zeka destekli sohbet botu Grok ile Wikipedia'nın (Vikipedi) birleşiminden geliyor. Bu da platformdaki içeriklerin doğruluğunun denetlenmesi de dahil olmak üzere birçok amaçla yapay zekanın kullanılacağını gösteriyor.

İçerik denetlemenin yanı sıra içerik üretiminde de birtakım yapay zeka araçları olabilir. Musk'ın yeni platformu Vikipedi'ye alternatif olarak tanıttığı göz önünde bulundurulursa dünya çapında erişime açılacak bir proje olması muhtemel. Bu da sadece İngilizce ile değil, diğer çoğu dili de destekleyeceği anlamına geliyor. Vikipedi'de olduğu gibi sayfaların farklı dillerde versiyonları olabilir.

Platform, içerikleri farklı dillere çevirmeyi kolaylaştırmak adına yapay zeka destekli bir araç sunabilir. Örneğin Japonca olarak oluşturulan bir sayfa, başka bir kullanıcı tarafından hızlıca Türkçe ve İngilizce gibi dillere hızlıca çevrilebilir. Böylelikle dünyanın dört bir yanındaki kişiler, bir konu hakkında mümkün olan en kapsamlı şekilde bilgi edinebilir.

Yine de bunlar şimdilik bir tahminden ibaret. Grokipedia'nın nasıl bir şey olacağını kullanıma sunulduktan sonra göreceğiz. İlerleyen günlerde hakkında daha fazla bilgi paylaşılacaktır. Peki, siz yeni platform ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.