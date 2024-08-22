Instagram'ın Myspace Benzeri Yeni Özelliği Profillerinizi Daha Canlı Hale Getirecek!

Instagram, 2000'lerin başında MySpace'te popüler olan bir özelliği platformuna getirmeye hazırlanıyor. Yeni duyurulan güncelleme ile kullanıcılar, profillerine istedikleri tüm şarkıları ekleyebilecekler. Peki, bu özellik ile profile şarkı nasıl eklenecek? İşte ayrıntılar…

Instagram Profile Şarkı Ekleme Özelliği

Instagram'ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, profillerine bir müzik parçası ekleyebilecek. Bir kez eklenen şarkı, kullanıcı tarafından kaldırılıncaya veya değiştirilinceye kadar profilin ön plana çıkan özelliklerinden biri olacak.

Here is where your chosen song will be shown in your #Instagram bio 👀



ℹ️ Currently the music is NOT played but this may change before official release pic.twitter.com/uRg81yCRdj — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 18, 2022

Özellikle belirtilecek olursak MySpace'teki otomatik çalma özelliğinden farklı olarak, Instagram'da şarkılar kullanıcılar tarafından manuel olarak başlatılıp durdurulacak. Yani, bir profili ziyaret eden kişi, o profilde yer alan şarkıyı dinlemek isterse, şarkıyı kendisi başlatması gerekecek.

Şarkı eklemek ise oldukça basit. Profilini düzenlemek isteyen kullanıcılar, Instagram'ın geniş müzik kütüphanesinden bir şarkı seçerek profiline ekleyebilecek. Reels veya gönderilerde kullanılan bu kütüphanedeki şarkılardan 30 saniyelik bir bölüm seçerek profiline kişiselleştirebilecek.

Instagram'ın yakında tüm kullanıcılar için kullanıma açacağı bu özellik, platformu daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor. Peki, siz profile şarkı ekleme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.