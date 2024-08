Instagram'ın Myspace Benzeri Yeni Özelliği Profillerinizi Daha Canlı Hale Getirecek!

Instagram, 2000'lerin başında MySpace'te popüler olan bir özelliği platformuna getirmeye hazırlanıyor. Yeni duyurulan güncelleme ile kullanıcılar, profillerine istedikleri tüm şarkıları ekleyebilecekler. Peki, bu özellik ile profile şarkı nasıl eklenecek? İşte ayrıntılar…

Instagram'ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, profillerine bir müzik parçası ekleyebilecek. Bir kez eklenen şarkı, kullanıcı tarafından kaldırılıncaya veya değiştirilinceye kadar profilin ön plana çıkan özelliklerinden biri olacak.

Here is where your chosen song will be shown in your #Instagram bio 👀



ℹ️ Currently the music is NOT played but this may change before official release pic.twitter.com/uRg81yCRdj