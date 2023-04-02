Instagram'a Ortak Koleksiyon Özelliği Geliyor
Instagram'a eklenen yeni bir özellik ile kaydettiğiniz içerikleri artık arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İşte detaylar!
Instagram, yeni özelliklerin eklenmesiyle birlikte gelişmeye devam ediyor. Yakın zamanda gelecek güncelleme sonrasında arkadaşlarınızla ortak bir koleksiyona sahip olabileceksiniz.
Instagram'daki içeriklerin kaydedilebilmesini sağlayan koleksiyonlar, şimdiye kadar yalnızca kullanıcıya özeldi. Ancak geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni özellik, 250 kişiye kadar ortak koleksiyon kullanımını mümkün kılıyor.
Friends who share together, stay together 🤝— Instagram (@instagram) March 29, 2023
You can now save content with friends through collaborative collections.
Find a post you like → tap save icon → create new collaborative collection → name collection and toggle “on” pic.twitter.com/8cMKoOlMFA
Ortak Koleksiyon Nasıl Kullanılır?
Daha önce eklenen ortak sohbet özelliğine entegre edilmesi planlanan yeni koleksiyon değişikliklerine göre kaydedilen gönderiler, sohbetteki üyeler tarafından anlık olarak görüntülenebilecek. Ayrıca ortak koleksiyonlar da oluşturmak mümkün olacak.
Ortak koleksiyonları kullanmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.
- Kaydetmek istediğiniz gönderinin sağ alt kısmında yer alan simgeye tıklayın.
- Arkadaşlarla gönderileri kaydet seçeneği çıkınca "Şimdi dene" butonuna tıklayın.
- Koleksiyonu isimlendirin.
- Ortak çalışmaya izin verin.
Instagram'dan İlgi Çekici Yeni Özellik: Biyografiye Yanıt Verebilme!
Instagram'ın bir kullanıcının biyografisine yanıt verebilme özelliği üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Test, güvenilir sızıntı ve tersine mühendis alanında uzman Alessandro Paluzzi tarafından bir Twitter gönderisinde ortaya çıkarıldı.
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