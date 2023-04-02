Instagram'a Ortak Koleksiyon Özelliği Geliyor

Instagram, yeni özelliklerin eklenmesiyle birlikte gelişmeye devam ediyor. Yakın zamanda gelecek güncelleme sonrasında arkadaşlarınızla ortak bir koleksiyona sahip olabileceksiniz.

Instagram'daki içeriklerin kaydedilebilmesini sağlayan koleksiyonlar, şimdiye kadar yalnızca kullanıcıya özeldi. Ancak geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni özellik, 250 kişiye kadar ortak koleksiyon kullanımını mümkün kılıyor.

Friends who share together, stay together 🤝



You can now save content with friends through collaborative collections.



Find a post you like → tap save icon → create new collaborative collection → name collection and toggle “on” pic.twitter.com/8cMKoOlMFA — Instagram (@instagram) March 29, 2023

Ortak Koleksiyon Nasıl Kullanılır?

Daha önce eklenen ortak sohbet özelliğine entegre edilmesi planlanan yeni koleksiyon değişikliklerine göre kaydedilen gönderiler, sohbetteki üyeler tarafından anlık olarak görüntülenebilecek. Ayrıca ortak koleksiyonlar da oluşturmak mümkün olacak.

Ortak koleksiyonları kullanmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.