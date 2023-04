Instagram'a Ortak Koleksiyon Özelliği Geliyor

Instagram, yeni özelliklerin eklenmesiyle birlikte gelişmeye devam ediyor. Yakın zamanda gelecek güncelleme sonrasında arkadaşlarınızla ortak bir koleksiyona sahip olabileceksiniz.

Instagram'daki içeriklerin kaydedilebilmesini sağlayan koleksiyonlar, şimdiye kadar yalnızca kullanıcıya özeldi. Ancak geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni özellik, 250 kişiye kadar ortak koleksiyon kullanımını mümkün kılıyor.

Friends who share together, stay together 🤝



You can now save content with friends through collaborative collections.



Find a post you like → tap save icon → create new collaborative collection → name collection and toggle “on” pic.twitter.com/8cMKoOlMFA