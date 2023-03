Instagram'dan İlgi Çekici Yeni Özellik: Biyografiye Yanıt Verebilme!

Instagram'ın bir kullanıcının biyografisine yanıt verebilme özelliği üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Test, güvenilir sızıntı ve tersine mühendis alanında uzman Alessandro Paluzzi tarafından bir Twitter gönderisinde ortaya çıkarıldı.

Özellikle büyük bir özellik değil ancak etkileşim ve kullanıcıların uygulamaya bağlı kalması açısından yararlı olacak bir özellik. Bu aynı zamanda Instagram kullanıcılarının biyografilerini daha ilgi çekici hâle getirmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiği anlamına geliyor.

Ayrıca belki de bu yeni özellik, bir sohbet başlatmanın daha hızlı bir yolu olarak hizmet edecek. Bununla birlikte bu özellik henüz test aşamasında ve Instagram tarafından da doğrulanmadı.

#Instagram is working on the ability to reply to a user's bio 👀 pic.twitter.com/evjgH98AZU