Instagram'dan İlgi Çekici Yeni Özellik: Biyografiye Yanıt Verebilme!

Instagram'ın bir kullanıcının biyografisine yanıt verebilme özelliği üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Test, güvenilir sızıntı ve tersine mühendis alanında uzman Alessandro Paluzzi tarafından bir Twitter gönderisinde ortaya çıkarıldı.

Özellikle büyük bir özellik değil ancak etkileşim ve kullanıcıların uygulamaya bağlı kalması açısından yararlı olacak bir özellik. Bu aynı zamanda Instagram kullanıcılarının biyografilerini daha ilgi çekici hâle getirmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiği anlamına geliyor.

Ayrıca belki de bu yeni özellik, bir sohbet başlatmanın daha hızlı bir yolu olarak hizmet edecek. Bununla birlikte bu özellik henüz test aşamasında ve Instagram tarafından da doğrulanmadı.

#Instagram is working on the ability to reply to a user's bio 👀 pic.twitter.com/evjgH98AZU — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 27, 2023

Instagram'ın Bir Diğer Yeni Özelliği: "Kanallar"

Diğer yandan Meta kısa bir süre önce Instagram'da "Kanallar" adı verilen yeni bir yayın sohbeti özelliğini duyurdu. Kanallar, içerik oluşturucuların takipçileriyle doğrudan herkese açık mesajlar paylaşmasına izin verecek. Yeni özellik metin, resim, anket, tepki ve daha fazlasını destekliyor. Bu özellik Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından kendi yayın kanalını kullanarak duyuruldu.

Instagram önümüzdeki aylarda "Kanallar" özelliğine birkaç özellik daha eklemeyi planlıyor. Planlanan kanallardan bazıları, yaklaşan ortak çalışmalar hakkında sohbet etmek için başka bir içerik oluşturucuyu kanala getirme ve soru istemleri aracılığıyla bir soru-cevap için soru toplama odaları açma gibi amaçları içeriyor.

Özellik kullanıma sunulduktan sonra Instagram gelen kutunuzdan bir kanal başlatabilirsiniz. İlk mesajınızı gönderdikten sonra takipçileriniz kanala katılmaları için tek seferlik bir bildirim alacaklar. Kanalınız yayına girdiğinde Hikâyeler'deki "kanala katıl" etiketini kullanarak da takipçilerinizi katılmaya teşvik edebilirsiniz. Yakında Instagram'daki içerik oluşturucular kanallarını kolayca erişilebilir hâle getirmek için profillerine sabitleyebilecekler.