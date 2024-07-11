Instagram'ın Popüler Özelliği YouTube'a Geliyor!

YouTube, Instagram ve TikTok ile olan rekabetini sürdürmeye devam ediyor ve platform, YouTube'un son dönemdeki en popüler kısmı olan Shorts için "Sen de Ekle" özelliğini duyurdu.

Esasında bu özellik, Instagram'ın 2021'de uygulamasına getirdiği ve hikâyelerde kullanılabilen özelliğin neredeyse aynısı. Bu etiket, kullanıcıların yalnızca "Sen de Ekle" seçeneğine tıkladıktan sonra (örneğin "sen de köpeğinin fotoğrafını ekle" gibi) aynı etiketi kullanarak fotoğraf ve video paylaşmasına olanak tanıyordu.

"Sen de Ekle" Özelliği Yakında YouTube Shorts'lara Eklenecek

YouTube, bu yeni özellik ile kullanıcıların artık Shorts videolarında da zincirleme paylaşımlar yapmasını amaçlıyor. Keza özelliği temsil eden etiket de Instagram'dakiyle neredeyse aynı olduğundan kullanıcıların alışması oldukça kolay olacak.

Yeni özellik önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm kullanıcılar için Shorts'ta kullanıma sunulacak ve kullanıcılar, kendi içeriklerini yaratırken bu yeni etiketin sunduğu yaratıcı imkânlardan faydalanabilecekler.

Bu özelliğe ek olarak YouTube Shorts'a otomatik alt yazı ekleme ve düzenleme özelliği de geliyor. Kullanıcılar, videolarına çeşitli renkler ve yazı tipleri ile alt yazılar ekleyebilecek. Bu sayede videolar artık dünyanın dört bir yanında daha erişilebilir olacak ve aynı zamanda kullanıcıların yaratıcılıklarını da artıracak.

Peki siz YouTube Shorts'a gelecek bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.