Instagram'a Profil Kartı Özelliği Geldi: Artık Kullanıcı Adını Vermeye Gerek Yok!

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da diğer kişilerin sizin profilinizi görüntüleyebilmesi ve ekleyebilmesi için kullanıcı adınızı bilmesi gerekiyordu. Platforma gelen Profil Kartı özelliği, bir dijital kartvizit oluşturmanızı sağlayarak kullanıcı adı verme sürecini ortadan kaldırıyor.

Instagram'ın Profil Kartı Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram artık profil kartı paylaşmanıza imkân tanıyor. Bu özelliğe ulaşabilmek için profil sayfasında yer alan "Profili paylaş" seçeneğini seçmeniz yeterli. Eğer işlevi daha önce kullanmadıysanız biyografinin hemen altında profil kartı özelliğini görebilirsiniz.

Özel olarak oluşturulan karekodu veya bağlantıyı diğer kişilere göndererek profil kartınızın görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Karekodu Hikayelere ekleme imkânı da mevcut.

Profil kartında profil resmi, kullanıcı adı, isim, soyadı, gibi profil sayfasında yer alan bilgiler bulunuyor. Kartta hangi bilgilerin görüneceğini seçebilir ve arka planı bir görsel ile özelleştirebilirsiniz.

Bunun için karekodun yer aldığı sayfanın sağ üst köşesindeki kalem simgesine dokunabilir "Profili düzenle" veya "Arka planı değiştir" seçeneğini seçebilirsiniz.

Profil düzenleme kısmında ad, soyadı, kullanıcı adı, hitaplar, biyografi, bağlantılar ve cinsiyet bölümleri yer alıyor. Bu bölümleri istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

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