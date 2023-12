Instagram Profilinizi Hikayelerinizde Paylaşabileceğiniz Yeni Bir Özellik Geliştiriyor!

Alessandro Paluzzi'nin keşfiyle ortaya çıkan bu özellik, kullanıcıların hikayelerinde başkalarının profillerini estetik bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyacak. Şirket, kullanıcıların dikkatini çekmek isteyenlere şık bir seçenek sunarak bu altyapıyı geliştiriyor.

Şu anda Android üzerinde test edilen yeni özellik, muhtemelen 2-3 ay içinde genel kullanıma sunulacaktır. Instagram platformu için başka geliştirmeler de devam ediyor. Örneğin, Instagram yakında kullanıcıların animasyonlu emojileri paylaşmalarına izin verecek bir özellik üzerinde çalışıyor.

#Instagram is working to add the ability to share someone else's profile in Stories on #Android as well 👀 pic.twitter.com/82ylRbWEC4