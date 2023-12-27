Instagram Profilinizi Hikayelerinizde Paylaşabileceğiniz Yeni Bir Özellik Geliştiriyor!

Alessandro Paluzzi'nin keşfiyle ortaya çıkan bu özellik, kullanıcıların hikayelerinde başkalarının profillerini estetik bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyacak. Şirket, kullanıcıların dikkatini çekmek isteyenlere şık bir seçenek sunarak bu altyapıyı geliştiriyor.

Şu anda Android üzerinde test edilen yeni özellik, muhtemelen 2-3 ay içinde genel kullanıma sunulacaktır. Instagram platformu için başka geliştirmeler de devam ediyor. Örneğin, Instagram yakında kullanıcıların animasyonlu emojileri paylaşmalarına izin verecek bir özellik üzerinde çalışıyor.

#Instagram is working to add the ability to share someone else's profile in Stories on #Android as well 👀 pic.twitter.com/82ylRbWEC4 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) December 27, 2023

Instagram, Hikayelerde Profil Paylaşma Özelliğini Test Ediyor!

Bu altyapı, Direct Messages (Doğrudan Mesajlar) için geliştirilen bir özellik olup, animasyonlu emojileri tek başına veya mesaj içinde gönderme olanağı tanıyacak. Platformda başka projeler de geliştirilmekte.

#Instagram is working on animated emojis for DMs 👀 pic.twitter.com/6RjI9FMRn7 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) December 20, 2023

Örneğin, kullanıcıların canlı konum paylaşma özelliği, yakın gelecekte kullanıma sunulacak. Instagram bu özelliklerden önce "Sen de ekle şablonlar" özelliğini kullanıma sunmuştu.

Bu özelliği "Popüler olan bir anı başlat" sloganıyla tanıtarak, herkesin eklemeler yapabilmesi için viral görüntüler, fotoğraflar ve daha fazlasını şablona dönüştürmeyi planlıyor.

Kullanıcılara GIF, fotoğraf ve metin kullanma olanağı tanıyan bu özellikle Instagram, "Sen de ekle" alt yapısı için 2024'e kadar bir alternatif sunuyor.