Instagram, Kullanıcılarına Sormadan Fotoğraflarını Elden Geçiriyor

Bir Reddit kullanıcısı, hafta sonu Instagram’da gezinirken yapay zeka tarafından oluşturulan bir dizi görselle karşılaştığını belirtti. Bu görsellerde kendisinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş versiyonu, sonsuz bir ayna labirentinin önünde duruyordu.

Bu sessiz sedasız gelen özellik, yapay zekanın kullanıcıların fotoğraflarını çeşitli durumlara yerleştirerek AI ile oluşturulan slayt gösterileri halinde sunmasıyla çalışıyor. Tabii asıl soru şu: Kim istedi?

"Sizin İçin Hayal Edildi"

Bu Reddit kullanıcısı, Instagram’ın "Imagine" adlı yapay zeka özelliğine daha önce kendi selfie’lerini yüklediğini söyledi. Görünüşe göre görseller, daha önceden yüklediği bu fotoğrafları kayıt altına alıp sonrasında işleyerek bu slaytı ortaya çıkarmış.

Reddit’teki kullanıcıların çoğu bu hikayenin gerçek olduğuna inanmakta zorlandı. Bazısı, "Neden bunu yapsınlar ki?" diye sorarken diğerleri durumu alaya aldı: "Düpedüz yalan söylüyorsun, LOL."

Kullanıcı, görsellerin gerçek olduğunu kanıtlamak için diğer başlıklarda ekran görüntüleri paylaşmak zorunda kaldı. Sonunda, 404 Media bu gönderiyi Meta’ya yönlendirdi ve şirket bu özelliğin gerçek olduğunu doğruladı.

Meta'dan Onay Geldi: Özellik Gerçek

Meta'nın açıklamasına göre bu bir reklam stratejisi değil, yeni bir özellik. Bazılarının eğlenceli bulduğu bu özellik gizlilikle ilgili endişeleri de gündeme getiriyor.

Daha önceki haberimizde Meta'nın yapay zekalı profiller oluşturduğu için tepki aldığını, ardından bu hesapları teker teker kaldırdıklarını açıklamıştık. Şimdi "Imagine" özelliğinin de gelen tepkilerden ötürü kaldırılma ihtimali olabilir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zekanın fotoğraflarınızı bu şekilde işleyerek önünüze çıkarması doğru mu? Yorumlarda buluşalım.