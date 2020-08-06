Instagram tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan Instagram Reels dünya genelinde kullanıma sunuldu. Reels, duyurulduğu günden itibaren TikTok'a benzemesi nedeni ile oldukça dikkat çekmişti. Peki Reels, TikTok'u tahtından edebilecek mi? 15 saniyelik videolar çekebilmenize olanak sağlayan Reels ile ilgili detaylar haberimizde.

Instagram Reels, TikTok'u Tahtından Edebilir mi?

Instagram, ilk olarak Snapchat'te yer alan Hikaye özelliğini kendi platformuna entegre ederek Snapchat'i tahtından etmeyi başarmıştı. Instagram'ın Hikaye özelliğini eklemesinin ardından Snapchat'in dünya genelinde popülaritesi hızlı bir şekilde düşüşe geçmişti. Instagram'da Hikayeler özelliğinin kullanım oranı ise ilk günden itibaren oldukça yüksek.

Instagram, geçtiğimiz yıl bir karar daha aldı ve bu kez TikTok'un özelliğini kendi platformuna entegre etmek için kolları sıvadı. Instagram tarafından yapılan son açıklamaya göre Reels, dünya genelinde kullanıma sunuldu. Görünüşe göre Instagram platformu Reels özelliği ile birlikte TikTok'un en büyük rakibi olacak.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok'un yasaklanma ihtimalinin olduğu böyle bir zamanda Reels özelliğinin dünya genelinde kullanıma sunulması stratejik bir hamle olarak nitelendiriliyor. Ayrıca TikTok, geçtiğimiz aylarda Hindistan'da yasaklanmıştı. Bu sebeplerden ötürü Reels özelliğinin kullanımı kısa sürede önemli ölçüde artacaktır.

Instagram Reels Nedir, Neler Sunuyor?

Reels özelliği sayesinde kullanıcılar, tıpkı sosyal ağ TikTok uygulamasıdna olduğu gibi 15 saniyelik videolar çekebiliyor. Reels'te yer alan ses, AR efektleri, zamanlayıcı ve geri sayım, hizalama ve hız araçlarını kullanarak kullanıcıların yaratıcı videolar oluşturabilmesine olanak sağlıyor. Instagram kullanıcıları, Reels ile oluşturdukları 15 saniyelik videoları gönderi ya da Hikaye aracılığı ile paylaşabiliyor.