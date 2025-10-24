Instagram'dan Yeni Özellik: Kaybolan Reels'ler Kolayca Bulunabilecek!

Instagram, kullanıcıların uzun zamandır beklediği ve en çok talep ettiği özelliklerden birini nihayet kullanıma sundu. Şirket, kullanıcıların yeniden izlemek istediği Reels videolarını kolayca bulmasını sağlayacak yeni "izleme geçmişi" isimli özelliğini duyurdu.

Platformun en büyük rakiplerinden TikTok'ta yıllardır bulunan bu yeni özellik, yeniden izlemek isteseniz de kaydetmeyi veya beğenmeyi unutttuğunuz gönderiler için büyük bir kolaylık sunuyor. İşte detaylar!

Instagram'ın Yeni İzleme Geömişi Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Pek çok Instagram kullanıcısı, uzun süredir bir Reels videosu izlerken aniden telefon çalması, yanlışlıkla uygulamayı kapatması veya dikkatini başka bir yere kaldırabildiğiniz İşte tam da bu gibi durumlarda, kaydetme fırsatı bulamadığınız o videoları geri bulmak adeta imkânsız olmasından şikayetçiydi.

Yeni özellik tam da bu noktada kullanıcıların imdadına yetişecek. Platforma eklenen yeni bir izleme geçmişi bölümü ile birlikte artık izlediğiniz tüm Reels'leri kronolojik olarak görüntüleyebileceksiniz.

Üstelik bu bölümde, tıpkı TikTok'ta olduğu gibi izleme geçmişinizi geçen hafta, geçen ay veya belirli bir tarih aralığı gibi seçeneklerle filtreyebilecek ve aradığınız gönderiyi daha daha kısa bir taramayla bulabilecekiniz.

Instagram ayrıca, TikTok'tan farklı olarak yeni özelliğinde sıralama seçeneği de sunacak. Böylelikle videoları sadece yeniden eskiye göre değil aynı zamanda geçmişten günümüze doğru olacak şekilde sıralayabileceksiniz.

Instagram'ın yeni "İzleme Geçmişi" bölümüne ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Profilinize gidin. Ayarlar bölümüne tıklayın "Hareketlerin" başlığı altında yer alan İzleme Geçmişi seçeneğine giriş yapın.

Yeni özellik an itibariyle dünya genelinde kullanıma sunuldu. Ancak izleme geçmişinizi henüz görüntüleyemiyorsanız endişelenmeyin. Nitekim Instagram'a gelen pek çok güncelleme kademeli olarak yayınlanıyor ve yeni özellikerin tüm kullanıcılara ulaşması birkaç haftayı bulabiliyor.

Peki siz platformun yeni izleme geçmişi özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.