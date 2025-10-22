Instagram Yeni Uygulama Simgelerini Tanıttı! Herkes Kullanamayacak

Instagram'a kullanıcıların tarzını yansıtacak yeni uygulama simgeleri geldi ancak bu simgelerin bütün kullanıcılar tarafından kullanılması mümkün değil. Sosyal medya platformu, bunu sadece gençlere özel olarak sundu. Kısa bir süre önce devreye alınan "genç hesaplar" için sunulan simgeler, uygulamanın genç kullanıcılarla daha uyumlu olduğunu göstermesi için ekstra bir seçenek olarak kullanıma açıldı.

Instagram'ın Yeni Simgeleri Nasıl Görünüyor?

Instagram, genç hesaba sahip kişilerin erişebileceği altı adet yeni simge duyurdu. Son güncelleme ile birlikte birçok stili içeren uygulama simgeleri kullanıma sunuldu. Tasarım ekibi tarafından yapılan açıklamada "Gençlerin uygulama simgesini özelleştirmek için kullanabileceği krom, kozmik, slime ve daha fazlasını içeren altı farklı tasarım sunduk" ifadeleri kullanıldı.

Yeni simgeler, sosyal medya platformunun özünden çok uzak bir görünüme sahip. Instagram'ın ilk uygulaması göz önünde bulundurulduğunda bu tür simgelerin aslında uygulamayı çok net bir şekilde yansıtmadığı söylenebilir ancak platform bu yeni simgeler ile genel kullanıcı kitlesini hedeflemediği için normal karşılanabilir.

Genç kullanıcılar, daha renkli ve havalı görünüme sahip uygulama simgelerini tercih etmek isteyebilir. Her ne kadar bazıları çok fütüristik görünse de bu tür stilleri seven kullanıcı sayısının da azımsanacak gibi olmadığını belirtmek gerekiyor. Instagram'a göre bu yeni simgeler için çok fazla çalışma yapıldı ve mevcut logonun sınırları bir hayli aşıldı.

Bu tür renkli logolardan hoşlanan genç hesap kullanıcıları, uygulamayı açtıktan sonra üst kısımdaki Instagram logosuna basarak yeni uygulama simgesini tercih edebilir. Bu işlemin ardından uygulamanın önceki simgesi, kullanıcının seçimi ile değişecek. Böylelikle kendi tarzı ile daha uyumlu bir logoyu görmeye başlayacak.

Bu arada sosyal medya platformu, geçtiğimiz günlerde 18 yaşın altındaki kullanıcılar için otomatik olarak PG-13 derecelendirmesini geçerli hâle getirme kararı aldı. Bu tür hesaplarda alkol gibi uygunsuz içeriklerin yanı sıra küfür, argo vb. içerikli paylaşımlar da gösterilmeyecek. Böylece gençler, platformda yaşlarına daha uygun içerikler keşfedebilecek.