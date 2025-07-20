Reels İzleme Alışkanlığı Değişiyor: Kaydırma Dönemi Bitiyor!

Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformları, kısa video akımına dahil olduktan sonra sosyal medyada büyük bir değişim başladı. Artık insanlar daha çok kısa videolara ilgi gösteriyor ve uzun videoları izlemek her geçen gün daha zorlaşıyor. Son gelen bilgilere göre yakında kısa videoları kaydırma bile güç hale gelecek. Peki neden?

Instagram'da Reels Videolar Otomatik Kaydırılacak

Sosyal medya devi, Reels videoları için otomatik kaydırma özelliğini test etmeye başladı. İzleme alışkanlıklarını değiştirmesi beklenen bu yenilik, Reels videolarının arka arkaya otomatik olarak oynatılmasını sağlayacak. Yani artık elinizle kaydırmanıza gerek kalmayacak. Henüz herkese sunulmayan bu özellik, sınırlı bir kullanıcı grubuyla ve belirli ülkelerde test ediliyor.

Reels videoları için otomatik kaydırma özelliğini kullanmak oldukça basit. Bir Reels izlerken sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunduktan sonra listelenen seçeneklerden "Otomatik Kaydırma" kısmını aktif edebilirsiniz. Bu özelliği açtıktan sonra izlediğiniz video biter bitmez sonraki video otomatik olarak oynatılmaya başlanacak.

Aslına bakarsanız bu özellik ilk bakışta çok büyük bir yenilik gibi görünmeyebilir. Ancak uzun süre Reels izleyen kullanıcılar için izleme deneyimini ciddi şekilde değiştirmesi bekleniyor. Öte yandan bu yeniliğin olumsuz bir tarafı da var. Öyle ki zamanın nasıl geçtiğini fark etmeden videolara dalmanız oldukça kolay olacak. Tabii bu durum Instagram’ın da işine geliyor. Zira daha fazla içerik, daha fazla reklam ve daha uzun süre uygulamada kalmanız anlamına geliyor.

Hindistan, Instagram’ın yeni özelliklerini genellikle ilk test ettiği ülkelerden biri. Bunun en büyük sebebi ise ülkenin 1 milyarı aşan nüfusu sayesinde Instagram’a güçlü ve hızlı geri bildirim sağlaması. Şimdilik bu yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belirsizliğini koruyor. Bunu önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

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