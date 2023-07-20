Instagram'da Reels Oluşturmak Artık Çok Daha Kolay: Yeni Reels Şablon Aracı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Instagram'ın yeni güncellemesiyle Reels oluşturmanızı kolaylaştıracak yeni bir şablon aracı ve bir dizi yeni özellik kullanıma sunuluyor. İşte detaylar!
Instagram, kullanıcılarına daha hızlı ve daha kolay içerik oluşturmalarına yardımcı olacak yeni özellikler getiriyor. Yeni Reels şablonları ile Instagram, uygulamadaki genel içerik oluşturma deneyimini daha da iyileştirmeyi planlıyor.
Instagram'ın Yeni Reels Şablon Aracı Nasıl Kullanılır?
En son Instagram güncellemesi, kullanıcıların şablonları kategoriye göre bulabilecekleri, önerilen, trend ve kaydettikleri şablonlara veya seslere göre düzenlenmiş yeni ve geliştirilmiş bir şablon aracı sunuyor. Bir Reels oluşturmaya başlamadan önce yeni şablon aracına ulaşmak için şu yolu izleyebilirsiniz:
- Ana sayfadan oluştur seçeneğine basın
- "Reels" üzerine dokunun
- Kamera galerinizi açmak için ekranın sol alt köşesindeki resme dokunun
- "Şablonlar" üzerine dokunun
Alternatif olarak, yeni şablon aracına Reels üzerinden kamera simgesine dokunup "Şablonlar"ı seçerek de erişebilirsiniz. Beğendiğiniz bir şablon bulduğunuzda, Reels üzerindeki "Şablonu Kullan" seçeneğine dokunarak kendi şablonunuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Yeni araç paketi, başkalarının hangi şablonları kullandığını görme olanağı da sunuyor. Böylece kendi Reels'inizi oluşturmadan önce bu işi düzenli olarak yapan kişilerin şablonlarını inceleyebileceksiniz.
Reels Şablonlarına Yeni Özelleştirme Seçenekleri de Gelecek
Tüm bu iyileştirmelere ek olarak Instagram, en son güncellemenin şablonlar için oluşturma ve düzenleme deneyimini de geliştireceğini duyurdu. Yeni başlayanlar için, şablondan bir Reels oluşturduğunuzda ses, klip sayısı, kliplerin süresi ve efektler otomatik olarak Reels'inize eklenecek.
Bu güncellemenin ardından önümüzdeki haftalarda uygulamaya, orijinal Reels'te kullanılan metin ve geçişlerin otomatik olarak eklenmesini mümkün kılacak yeni özellikler de eklenecek. Tüm şablonlar özelleştirilebilir olacak, böylece Instagram kullanıcıları klip ekleyip çıkarabilecek, tek tek kliplerin zamanlamasını ayarlayabilecek ve önceden yüklenmiş herhangi bir öğeyi düzenleyebilecek.
Instagram Reels Nedir, Nasıl Kullanılır?
Instagram Reels, uzun bir zamandan beri hizmet veren ama ülkemize yeni gelen bir hizmettir.
Peki siz Reels'e gelecek yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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