Instagram'da Reels Oluşturmak Artık Çok Daha Kolay: Yeni Reels Şablon Aracı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Instagram, kullanıcılarına daha hızlı ve daha kolay içerik oluşturmalarına yardımcı olacak yeni özellikler getiriyor. Yeni Reels şablonları ile Instagram, uygulamadaki genel içerik oluşturma deneyimini daha da iyileştirmeyi planlıyor.

Instagram'ın Yeni Reels Şablon Aracı Nasıl Kullanılır?

En son Instagram güncellemesi, kullanıcıların şablonları kategoriye göre bulabilecekleri, önerilen, trend ve kaydettikleri şablonlara veya seslere göre düzenlenmiş yeni ve geliştirilmiş bir şablon aracı sunuyor. Bir Reels oluşturmaya başlamadan önce yeni şablon aracına ulaşmak için şu yolu izleyebilirsiniz:

Ana sayfadan oluştur seçeneğine basın

"Reels" üzerine dokunun

Kamera galerinizi açmak için ekranın sol alt köşesindeki resme dokunun

"Şablonlar" üzerine dokunun

Alternatif olarak, yeni şablon aracına Reels üzerinden kamera simgesine dokunup "Şablonlar"ı seçerek de erişebilirsiniz. Beğendiğiniz bir şablon bulduğunuzda, Reels üzerindeki "Şablonu Kullan" seçeneğine dokunarak kendi şablonunuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Yeni araç paketi, başkalarının hangi şablonları kullandığını görme olanağı da sunuyor. Böylece kendi Reels'inizi oluşturmadan önce bu işi düzenli olarak yapan kişilerin şablonlarını inceleyebileceksiniz.

Reels Şablonlarına Yeni Özelleştirme Seçenekleri de Gelecek

Tüm bu iyileştirmelere ek olarak Instagram, en son güncellemenin şablonlar için oluşturma ve düzenleme deneyimini de geliştireceğini duyurdu. Yeni başlayanlar için, şablondan bir Reels oluşturduğunuzda ses, klip sayısı, kliplerin süresi ve efektler otomatik olarak Reels'inize eklenecek.

Bu güncellemenin ardından önümüzdeki haftalarda uygulamaya, orijinal Reels'te kullanılan metin ve geçişlerin otomatik olarak eklenmesini mümkün kılacak yeni özellikler de eklenecek. Tüm şablonlar özelleştirilebilir olacak, böylece Instagram kullanıcıları klip ekleyip çıkarabilecek, tek tek kliplerin zamanlamasını ayarlayabilecek ve önceden yüklenmiş herhangi bir öğeyi düzenleyebilecek.

Peki siz Reels'e gelecek yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.