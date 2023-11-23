Beklenen Özellik Nihayet Geliyor: Instagram Reels Videoları Artık İndirilebilecek!
Instagram başkanı Adam Mosseri, uzun zamandır beklenen özelliğin yakında kullanıma sunulacağını açıkladı. İşte detaylar!
Instagram başkanı Adam Mosseri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Instagram'da artık dünya genelindeki tüm kullanıcıların herkese açık Reels'leri cihazlarına indirebileceklerini açıkladı.
Yeni indirme seçeneğinin kullanıma sunulmasından önce Reels'leri yalnızca daha sonra görüntülemek için Instagram uygulamasına kaydedebiliyordunuz.
Mosseri Instagram'daki yayın kanalında, indirilen Reels'lerin TikTok'ta gördüğünüz gibi bir hesap adıyla birlikte bir Instagram filigranına sahip olacağını söyledi.
İndirilen Reels Videolarında Instagram Filigranı Yer Alacak
Kullanıcılar bu yeni özellikle birlikte artık paylaş seçeneğine dokunabilir ve bir Reels'i kaydetmek için indirme seçeneğini kullanabilirler. Hesaplar ayrıca Reels'ler için indirme özelliğini kapatma olanağına da sahip olacak, böylece isteyen kişiler başkalarının kendi Reels'lerini indirmesinin önüne geçecek.
Ayrıca lisanslı bir ses veya parça kullanan bir Reels'i indiriyorsanız, indirilen videoda herhangi bir ses bulunmayacak.
Şirket yeni özelliğin testlerini Haziran ayından beri sürdürüyordu ve artık tüm kullanıcılar için kullanıma sunmaya başlıyor.
Yakında Instagram Hikâyelerinizi 7 Gün Boyunca Paylaşabilirsiniz!
Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yeni bir özelliği hayata geçirecek. Yakında "My Week" adıyla sunulacak olan yeni özellik, Instagram hikâyelerinizi 7 gün boyunca profilinizde tutmanızı sağlayacak.
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