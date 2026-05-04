OPPO'dan Dimensity İşlemcili Telefon Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

OPPO'nun yeni telefonu Reno 16'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak cihaz, çok yakında tanıtılacak. Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16'nın mayıs ayının sonunda tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO Reno 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 için 2.999 yuan (19.861 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.100 yuan (20.531 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 Ana Kamera: 200 MP

OPPO Reno 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16'nın ekranı 6,32 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

Reno 15'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1400 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED çok canlı renklere sahip.

OPPO Reno 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Genshin Impact'te yoğun efektlerin olduğu sahnelerde FPS değeri zaman zaman 42'ye kadar düşüyor.

4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor. İşlemcinin 3.4 GHz ve 3.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri oyun ve video düzenleme gibi ağır işlerde, 2.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri ise internette gezinme ve video izlemek gibi işlerde devreye giriyor.

Reno 15'in global sürümünde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 4, Çin sürümünde ise MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8450 tercih edilmişti. Bu işlemciler, çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunuyor. Bu işlemcilerin 4 nm üretim süreciyle geliştirildiğini belirtelim.

OPPO Reno 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Reno 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı akmera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Reno 16'nın oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüğe sahip kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca güçlü işlemci sayesinde çoğu mobil oyunu sorunsuz çalıştırabileceğini belirteyim.

Yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim çünkü bu, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Çok canlı renklere sahip olan AMOLED ise telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor.