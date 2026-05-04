Xiaomi'den 5G Destekli Ucuz Telefon Geliyor! 144Hz Ekranı Var

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir telefon daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Redmi 17 5G'nin işlemcisi ortaya çıktı. Xiaomi'nin yeni telefonunda Qualcomm tarafından geliştrilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

Redmi 17 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç civarı

6,9 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Snapdragon 4 Gen 5

Snapdragon 4 Gen 5 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi 17 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisi bulunabilir. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Fikir vermesi açsıından Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi, PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2'nin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Redmi 17 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,9 inç civarında bir büyüklüğe sahip oalbilir. Cihaz ayırca IPS LCD ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi 15 5G'de 6,9 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 850 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yneileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Redmi 17 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi 17 5G'nin 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi 15 5G, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Redmi 17 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi 17 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi 15, Redmi 15C, Redmi Note 15 ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi 17 5G Türkiye'de satışa sunulabilir.

Redmi 17 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi 15 5G için 158 dolar (7.141 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi 17 5G'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 170 dolar (7.684 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 14 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi 17 5G'nin yenileme hızı dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızının bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi sunması. Telefonun ayrıca Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Bence IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur çünkü AMOLED daha canlı renklere sahip.