YouTube'dan Para Kazanmak İsteyenlerin En Büyük Sorunu Çözülüyor

YouTube, uzun yıllardır video paylaşım platformunda içerik üreticilerine sarf ettiği emek ve zaman karşılığında onlara para kazanma imkânı sağlıyor. Elde edilen kazancın ne kadar yeterli olduğu çeşitli kriterlere göre değişiklik gösterse de birçok kullanıcı kayda değer miktarda gelir elde etmeyi başarıyor.

Ne var ki bazen bu videoda yer verilen çeşitli müzikler, bu kazancın doğrudan bir başkasına gitmesine sebep olabiliyor. Bunun arkasında ise elbette ki telif hakkı ihlali bulunuyor. Bir eser sahibi eğer içeriğini YouTube'un otomatik telif hakkı ihlali tespit aracı Content ID'yi kullanıyorsa videonun kaldırılması ya da gelirin kendisine yönlendirilmesi gibi seçeneklere başvurabiliyor.

Eğer ikincisini seçtiyseniz ne yazık ki videodan para kazanmanız mümkün olmuyor. YouTube ise büyük ya da küçük fark etmeksizin her türlü kanalın bu tür sorunlara karşı başvurabileceği etkili bir çözüm üzerinde çalışmaya başladı. Yeni geliştirilen bir araç sayesinde bu tür problemler tarihe karışacak gibi görünüyor.

YouTube, Telifli Müzikler İçin Nasıl Bir Özellik Geliştiriyor?

YouTube, videolarda telif hakkı ihlaline sebep olduğu belirlenen müzikleri değiştirmek için yapay zeka destekli müzik oluşturma aracı geliştiriyor. Şu anda belirli sayıda içerik üreticisi ile test edilen bu özelliğe YouTube Studio'nun (kanal ile ilgili verilere, yorumlara ve dahasına erişilebilen bir kontrol aracı) masaüstü sürümünden ulaşılacak.

Bilindiği üzere şu an YouTube'da telifli bir içerik tespit edildiğinde o bölümü tamamen silebiliyor ya da şarkıyı değiştirme seçeneğine başvurabiliyorsunuz. İkincisini tercih ettiğinizde kütüphanedeki hazır müziklerden birini seçebiliyorsunuz. İşte yakında gelecek bu özellik ise sadece kütüphaneye bağlı kalmamanızı, tamamen sıfırdan ve video ile uyumlu müzikler oluşturmanızı sağlayacak.

YouTube'un Yapay Zeka Müzik Oluşturucusu Nasıl Çalışacak?

Telif hakkı ile korunan bir içerik tespit edildiğinde şarkıyı değiştirmeyi tercih eden bir kullanıcı, müzik oluşturma seçeneği görecek. Bu butona bastığında YouTube da yapay zeka ile oluşturulan ve telif hakkına tabi müziğin yerine geçebilecek dört farklı müzik üretecek. Content ID ile koruma altına alınan bir müzik yüzünden videonuz kaldırılmayacak ya da gelirinizi kaybetmeyeceksiniz. Yapay zeka ile oluşturulan müzik sayesinde video sorunsuz şekilde yayınlanabilecek.

YouTube'un Yapay Zeka Müzik Oluşturucusu Ne Zaman Sunulacak?

YouTube'un yapay zeka destekli müzik oluşturma aracı şu an Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı içerik oluşturucuları ile test ediliyor ancak bunun diğer çoğu özelliğin aksine çok kapsamlı ve platformun genelini etkileme potansiyeline sahip olmadığını göz önünde bulunduracak olursak Haziran veya Temmuz aylarında Türkiye de dahil olmak üzere diğer tüm ülkelerdeki kullanıcılara sunulması muhtemel.

Editörün Yorumu

YouTube'un telif hakkı ile ilgili aldığı önlemlere elbette bir içerik oluşturucusu olarak ihtiyacımız var. Gelgelelim, müziklerin çok küçük bir kısmını bile kullanmak bazen videonun kaldırılmasına neden olabiliyor. ABD'de adil kullanım kapsamında bunu yapmak mümkün olsa da dünyanın geri kalanında bunun geçerliliği yok. O yüzden bazen içerik üretim sürecinde epey sınırlayıcı olmamız gerekebiliyor. YouTube'un yapay zeka destekli müzik oluşturma aracı ise telif hakkı ile korunan müzikleri kullanmamızı mümkün kılmayacak ama en azından video ile uyumlu bir müzik elde edebileceğiz.