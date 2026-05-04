OnePlus'tan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! AMOLED Ekrana Sahip

OnePlus, Ace 7 isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Ace 7'nin işlemcisi ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede telefonda kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

OnePlus Ace 7'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

OnePlus Ace 7'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Samsung Galaxy S26 Ultra, OnePlus 15, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla birden hem daha yüksek performans ve hem daha yüksek verimlilik sunuyor. OnePlus Ace 6'da ise Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti. Bu işlemci, söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

OnePlus Ace 7'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ace 7'nin ekranı 6,8 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca AMOLED ekran ile birlitke gelecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Ace 6'da 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

OnePlus Ace 7'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Ace 5'in kamera özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alabilir. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

OnePlus Ace 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 7'nin 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Ace 5, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 7 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 6 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

OnePlus Ace 7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 6 için 2.599 yuan (17.214 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmiştii. Ace 7'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.700 yuan (17.882 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 36 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak OnePlus Ace 7'nin işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Wuthering Waves ve Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. AMOLED'in ise hem oyun oynamayı hem de film izlemeyi çok keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunun nedeni ise AMOLED'in çok canlı renklere sahip olması.