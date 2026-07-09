Instagram'da Yeni Skandal! Yüzünüzle Sahte Fotoğraf Oluşturulabilir

Meta, yapay zeka alanında ısrarlı bir şekilde ilerleme kaydetme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kısa bir süre önce en yeni üretken yapay zeka modelini duyuran şirket, şimdi de Instagram'da yeni bir özellik sunmaya başladı. Henüz bütün kullanıcıların erişimine açık olmayan bu özelliğe herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde haberiniz olmadan yüzünüzü içeren fotoğraflar oluşturulabilir.

Instagram'da Hangi Özelliğe Dikkat Edilmeli?

Meta, Instagram kullanıcıları için yeni bir yapay zeka destekli özellik sunmaya başladı. Bu özellikle ilgili en büyük sorun, herkese açık hesaplarda görülüyor. Bu hesap türüne sahip olan kişilerin fotoğraflarındaki yüzler başkaları tarafından sahte fotoğraflar oluşturmak için kullanılabiliyor. Üstelik bunu yapmak için kullanıcıların sadece @ (et) işaretini kullanması yeterli oluyor.

Yapay zeka, kullanıcıdan gelen istem doğrultusunda fotoğrafı analiz edip üzerinde tamamen oynama yapılan yeni görseller üretebiliyor. En can sıkıcı tarafı ise bir başkası sizin yüzünüzü kullanarak yapay zeka ile fotoğraf ürettiğinde size hiçbir şekilde bildirim gelmiyor. Bu özellik eğer herkese açık bir hesabınız varsa fotoğraflarınızın da sizin rızanız dışında başka bir kişi tarafından kullanılmasını mümkün kılıyor.

Instagram'da Fotoğrafların Kullanılması Nasıl Engellenir?

Instagram uygulamasını açın.

Profilinize gidin.

Sağ üst köşede yer alan üç çizginin üzerine basın.

Aşağı kaydırın ve içeriğin paylaşılması ve yeniden kullanılmasına ilişkin seçeneği bulun.

Meta'nın yapay zeka özelliği ile gönderilerin başkaları tarafından kullanılmasını mümkün kılan seçenekleri devre dışı hâle getirin.

Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var: Bu özellik henüz dünya genelindeki bütün Instagram kullanıcıları için geçerli hâle gelmiş değil. Şimdilik sadece belirli ülkelerde kullanıma açık. Paylaşılan bilgilere göre Meta, yukarıda yer alan adımları takip ederek fotoğraflarının kullanılmasını engellemeye imkân tanıyor.

Kontrollerimize göre bu özellik henüz Türkiye'de de aktif edilmedi. Şirket, bu özelliği şu an kademeli olarak dağıtıyor. Yani Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açılması biraz zaman alabilir. O yüzden şu an yukarıdaki adımları takip etmeye çalıştığınızda ilgili seçenekleri göremeyebilirsiniz. Ancak Türkiye'de de aktif hâle geldikten sonra bu gizlilik ayarını yapabilirsiniz.

Bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta, bu özelliğin devre dışı bırakılmadan öncesi için işe yaramaması. Fotoğraflarınızın başkaları tarafından kullanılmasını engelleseniz bile o işlemi gerçekleştirene kadar oluşturulan yapay zeka görselleri silinmeyecek. Sadece ileride yüzünüzü içeren fotoğrafların oluşturulması engellenecek. O yüzden özellik sunulur sunulmaz bu ayarı yapmanız kritik öneme sahip.

Bu arada hesabınız gizli ise endişelenmenize gerek olmadığını belirtelim. Meta'nın politikasına göre bu durum sadece herkese açık hesapları ilgilendiriyor. Maksimum gizlilik istiyorsanız herkese açık yerine gizli hesap kullanmayı da düşünebilirsiniz. Bu, sizi takip etmeyen kişilerin paylaşımlarınızı görememesine sebep olacaktır. Sizin için sorun değilse aşağıdaki adımları takip ederek hesabınızı gizli hâle getirebilirsiniz.

Instagram'da Hesap Nasıl Gizli Yapılır?

Instagram uygulamasını açıp sağ alt köşedeki profil fotoğrafınıza basın.

Sağ üst köşedeki üç çizginin üzerine dokunun.

"Hesap gizliliği" seçeneğine basın.

"Gizli Hesap" seçeneğini etkin hâle getirin.

Editörün Yorumu

Instagram'a gelen yeni özellikle ilgili ilk aktarılan bilgilere göre fotoğraflar varsayılan olarak diğer kişilerin kullanımına açık tutuluyor. Tabii, bu sadece herkese açık hesaplar için geçerli. Bana göre Meta'nın böyle bir parantez açarak kendini haklı göstermeye çalışması, etik açıdan hoş karşılanabilecek bir durum değil. Kullanıcıya sormaması, onay almaması, başkası fotoğrafını kullandığında haber bile vermemesi bana göre hiçbir şekilde haklılık payı içeremez. Umuyorum ki bu hatadan döner ve kullanıcılar mağdur olmadan fotoğrafların kullanımını varsayılan olarak devre dışı hâle getirir.