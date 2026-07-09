3.580 TL'lik 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! The Alters ve Dahası

Microsoft, yalnızca Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya kapsamında üç oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında hayatta kalma ve üs inşa etme oyunu da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

MLB The Show 26

The Alters

Stuffed

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 12 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Kampanyadan yararlanmak için Xbox konsolu üzerinden oyunnu sayfasını ziyaret edin ve ardından "Yükle" butonuna basın. MLB The Show 26, The Alters ve Stuffed'e erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

MLB The Show 26 Nasıl Bir Oyun?

San Diego Studio tarafından geliştirilen MLB The Show 26, beyzbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Gerçekçi oynanışıyla dikkatleri üzerinde toplayan bu yapımda kariyer modu ve menajerlik modu dahil olmak üzere çeşitli modlar bulunuyor. Bu modlar, oyunun daha eğlenceli olmasını sağlıyor.

The Alters Nasıl Bir Oyun?

This War of Mine ve Frostpunk gibi başarılı oyunların yapımcısı olan 11 Bit Studios'un geliştirdiği The Alters, üs inşa etme ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyun, ölümcül bir tehlikenin hızla yaklaştığı ıssız bir gezegende mahsur kalan Jan Dolski isimli bir karaktere odaklanıyor. Bu tehditten kaçabilmek ve hayatta kalabilmek için üssü tamir edip çalıştırmamız gerekiyor fakat bu üssü tek başımıza yönetmemiz oldukça zor.

Jan, hayatta kalmak için gezegende bulduğu gizemli elementi kullanarak üssün bilgisayarında kendi geçmişini simüle ediyor. Jan, kendi geçmişindeki dönüm noktalarını değiştirerek alternatif Alters'lar oluşturuyor. Oluşturduğumuz her bir Alters farklı bir mesleğe ve uzmanlığa sahip oluyor. Örneğin biri teknisyen oluyorken diğeri ise maden uzmanı olabiliyor.

Üs yönetimi, Fallout Shelter veya This War of Mine tarzında yandan görünüme sahip. Üssümüzde yeni odalar inşa edebiliyor ve kaynakları yönetiyoruz. Oluşturduğumuz Alters'ların duyguları ve travmaları da bulunuyor. Bu karaktelrer birbirleriyle tartışabiliyor ve hatta depresyona girebiliyor. 85 Metacritic puanına sahip oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Stuffed Nasıl Bir Oyun?

Waving Bear Studio tarafından geliştirilen Stuffed, Ellie'nin kabuslarını konu alıyor. Oyuncak ayıyı kontrol ettiğimiz oyunda evde kabusların içindeki yaratıklar ile mücadele ediyoruz. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda tek oyunculu modun yanı sıra co-op modu da bulunuyor. Co-op modu 4 oyuncuya kadar destekliyor. Dolayısıyla oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz.

Editörün Yorumu

Ücretsiz Oynama Günleri kampanyası kapsamında kısa süreliğine ücretsiz olan söz konusu oyunları daha önce Xbox Series S konsolunda oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle FPS türündeki Stuffed arkadaşlarla birlikte oynandığında daha keyifli oluyor. Bu arada The Alters da uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmemi sağlamıştı.