Büyük Bir Gizemi Çözmeye Çalıştığınız İki Oyun Bedava Dağıtılıyor

Amazon, oyunculara her hafta düzenli olarak oynaması son derece eğlenceli ücretsiz oyunlar veriyor. Geçtiğimiz hafta özellikle strateji türünü sevenlere hitap eden oyunları dağıtan şirket, şimdi de macera türüne sahip oyunlar oynamaktan keyif alanların beğeneceği iki önemli oyunu bedava sunmaya başladı.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Amazon, Regular Factory: Escape Room ve Still There isimli oyunları ücretsiz olarak dağıtıyor. ama bu fırsatın sonsuza kadar geçerli olmadığını belirtmekte fayda var. İlk oyunu oynamak için 8 Ağustos 2026, ikinci oyuna sahip olmak içinse 12 Ağustos 2026'ya kadar süreniz bulunuyor. Belirtilen tarihlerden önce oyunları alırsanız sonsuza kadar size ait olacaklar.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Para Harcamak Gerekiyor mu?

Amazon'un ücretsiz olarak sunduğu oyun sadece Prime abonelerine özel tutuluyor. Prime aboneliği ise ücretli. Dolayısıyla normalde bu oyunlara sahip olmak için ücret ödemek gerekiyor. Neyse ki Amazon, 30 günlük ücretsiz abonelik fırsatı kapsamında bu oyunlara da bedava sahip olmanıza olanak tanıyor.

Deneme Prime abonelik aldığınızda sadece bu oyunlarla da sınırlı kalmıyorsunuz. Ücretsiz ve hızlı kargo ile Prime Video'daki içerikleri ücretsiz izleme de dahil olmak üzere çeşitli avantajlardan yararlanma olanağı elde ediyorsunuz. Abonelik süresi boyunca eğer deneyimlerinizden memnun kalırsanız elbette yenileme işlemini devam ettirebilirsiniz ama aksi durum söz konusu olur ve aboneliği iptal etmezseniz otomatik olarak hesaptan çekim yapılacaktır. O yüzden deneme üyelik sona ermeden önce iptal işlemini gerçekleştirmeyi unutmamak gerekiyor.

Still There Nasıl Bir Oyun?

Uzay oyunları arasında yer alan Still There, geçmişinde yaşadığı olaylardan kaçmak için uzayın ücra köşelerinde bir istasyona sığınan Karl Hamba adlı karaktere odaklanıyor. Amacınız hem bu karakterin hayatt akalmasını hem istasyonu ayakta tutmak. İstasyonun bakımını yapmaktan, arızaları gidermekten siz sorumlusunuz. Etrafı incelemeniz, ipuçları toplamanız ve bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Bu arada oyunda bir yardımcınız da var: Gorky. Bu bir yapay zeka. Sizinle sohbet etmekle kalmıyor, satranç bile oynuyor.

Still There'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-4160

Intel Core i3-4160 RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: Intel HD 530

Intel HD 530 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 512 MB kullanılabilir alan

Regular Factory: Escape Room Nasıl Bir Oyun?

Macera oyunları arasında konumlanan Regular Factory: Escape Room, temelde bir kaçış oyunu. Çalıştığınız bir fabrikadaki sırrı çözüp gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunu başardıktan sonra da fabrikadan kaçıyorsunuz. Oyunda fabrikanın farklı bölümlerini tek tek geziyorsunuz, ipuçları topluyorsunuz. İlerlerken karşınıza birçok bulmaca çıkıyor. Bunları çözmek için de mantık yürütmek gerekiyor. Odalarda gizlenmiş nesneler mevcut. Kaçışınız için bunlar da kritik rol oynuyor. O yüzden toplamayı ihmal etmemeniz etmemelisiniz.

Regular Factory: Escape Room'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core i3

Intel Core i3 RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 450

NVIDIA GeForce 450 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 9 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Regular Factory: Escape Room ve Still There, herkese hitap eden oyunlar değil ama macera türünü seviyorsanız, bir şeyler bulup gizem çözmeye çalışmaktan keyif alıyorsanız bu oyunları seveceğinizi düşünüyorum. Her ikisini de oynamış birisi olarak epey eğlenceli oyunlar olduğunu söyleyebilirim. Türü seviyorsanız kesinlikle denemenizi öneririm.