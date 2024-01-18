Instagram ve Snapchat, Samsung Galaxy S24'ün Kamerasından Tam Anlamıyla Faydalanacak!

Samsung Galaxy S24 serisi, Samsung'un bir akıllı telefona koyabileceği en iyi özellikleri içerisinde barındıran en yeni amiral gemisi seri olarak tanıtıldı fakat tanıtımın dışında da özellikle gençlerin beğenisini kazanacak bir dizi özelliğe sahip.

Bu yeni cihazların yapay zekâ ile geliyor olmasının yanı sıra, Samsung yazılım tarafında da çeşitli iyileştirmeler yaptı. Etkinlik sırasında şirket, hem Instagram hem de Snapchat'in telefonunuzun ana kamerasından tam olarak yararlanacağını ve çekilen fotoğrafların sadece vizörün ekran görüntüsü olmayacağını duyurdu.

Sosyal Medya Uygulamalarında Daha İyi Çekimler Yapılabilecek

Snapchat ve Instagram'ın Android cihazlarda nasıl çalıştığını bilmeyenler için belirtelim, bu sosyal medya uygulamaları temel olarak vizörün ekran görüntüsünü alırlar. Bu, sensörün gerçek anlamda fotoğraf çektiği anlamını taşımaz ve genellikle resimlerin çamurlu çıkmasıyla birçok ayrıntının kaçırılmasına neden olur.

Samsung Galaxy S24 bunu düzeltecek ve çektiğiniz fotoğrafın ardından onu düzeltmekle uğraşmak zorunda kalmadan kamera donanımını ve hünerlerini gerçekten kullanma şansı elde edeceksiniz.

Buna ek olarak, bu modern entegrasyon HDR desteğini de getirecek, böylece çektiğiniz fotoğraflar gerçekten farklı bir seviyede olacak. Bazı kullanıcılar bunun nasıl çalıştığı konusunda endişeli olsa da Samsung, cihazı elinize aldığınızda fotoğraf çekme deneyiminizin tamamen değişeceğini garanti ediyor.

Samsung Galaxy S24 serisi artık ön sipariş için hazır durumda ve doğrudan Samsung'un web sitesi üzerinden ön sipariş verebilirsiniz. Telefonları doğrudan mağaza üzerinden edinmek istiyorsanız şimdilik biraz daha beklemeniz gerekecek.

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