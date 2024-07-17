Instagram'a Çok Beğeneceğiniz Yeni Bir Özellik Geliyor!

Gerek ülkemizde gerek dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, en popüler özelliklerinden "Hikayeler" için yeni bir "Süper Beğeni" özelliğini test ediyor.

Özellik ilk olarak uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi tarafından keşfedildi. Kullanıcılar, ekrandaki beğen düğmesine basılı tutarak bir kişinin hikayesine olan ilgisini daha net ifade edebilecek.

Instagram Süper Beğeni Özelliği Nasıl Çalışacak?

Süper beğeniler, YouTube’un canlı yayın yorumları ve Tinder’ın eşleşmeler için sunduğu özelliklere benzer şekilde çalışacak. Tek fark ise Instagram, bu yeni özellik için kullanıcılarından ücret talep edip etmeyeceğine henüz karar vermedi.

Şu anki bilgilere göre kullanıcılar süper beğeni seçeneğini günde yalnızca bir kez kullanabilecek. Bu nedenle şimdilik bu özelliğin ücretli olmayacağı düşünülüyor.

Süper beğeniler, bir gönderinin özel olarak beğenildiğini belirtmenin yanı sıra, algoritma açısından da destekleyici olacak. Bu sayede kullanıcılar gelecekte daha alakalı içerikler görebilecek.

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