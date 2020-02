Instagram Takipçi Düzenleme Özelliği Yenilendi

Instagram'ı uzun süredir kullanıyorsanız, yıllar boyunca bir sürü hesabı takip etmiş olabilirsiniz. Takip ettiğiniz bazı hesaplar, belki Instagram kullanmayı bırakmış olabilir veya bazıları artık ilgilendiğiniz içeriği yayınlamayabilir ve bu nedenle onlarla daha az ilgileniyor olabilirsiniz. Ünlü sosyal medya platformu da işinizi kolaylaştırmak için yeni Instragram takipçi düzenleme özelliğini devreye aldı.

Bugün yapılan açıklama ile Instagram listenizdeki fazlalıkların bir kısmını düzeltmek istiyorsanız, takip ettiklerinizi yönetmeyi kolaylaştıracak yeni özellik duyurdu. Bu özellik temel olarak takip ettiğiniz hesaplar arasında en az etkileşimde bulunduklarınızı sıralar, tabi sonrasında hangilerini takip edip etmeyeceğiniz size kalmış.

Ayrıca, bu kullanıcıların bazılarının ilginizi çekmeyen içerikler yayınlaması durumunda, akışta en çok görünen kişiler için ayrı bir liste olacaktır ve daha sonra bunları da takipten çıkartma işlemini tekrarlayabilirsiniz. Ancak, birden fazla seçim yapabilmek ve hepsini aynı anda takip etmek yerine, bu kullanıcıları tek tek elden geçirmeniz gerekecek. Yani zaman içerisinde binlerce insanı takip ettiyseniz onları temizlemek bütün gecenizi alabilir.

"Hangi Instagram hesaplarını takip ettiğinizi veya en az hangi hesaplarla etkileşimde bulunduğunuzu görmek ister misiniz? Artık görebilirsiniz! Sadece "Takip ettiklerin" kısmına girip bunu yapabilirsiniz."

