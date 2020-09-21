Instagram Telif Hakkı İhlalleri Engelleniyor!

Facebook, insanların hak sahibi olduğu fotoğraf ve videoları koruma altına almak amacıyla yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Sosyal medya devinin üzerinde çalıştığı özelliğin telif hakkı ihlallerinin önlenmesinde önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. Facebook ve Instagram kullanıcıları artık telif hakkı ihlallerinin yapıldığı gönderileri mümkün olan en kısa süre içerisinde sosyal medya platformundan kaldırtabilecek. İşte Instagram telif hakkı ihlallerine yönelik geliştirilen özelliğe dair ayrıntılar!

Facebook ve Instagram Telif Hakkı İhlalleri Azalıyor

Facebook özellikle son zamanlarda sık bir şekilde meydana gelen telif hakkı ihlallerini sonlandırmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıldığını duyurdu. Facebook'un açıklamasına göre insanlar hak sahibi olduğu fotoğraf ve videoların nerede paylaşılıp nerede paylaşılamayacağına karar verebilecek ve kendisine ait olan ve sosyal medya platformunda başkaları tarafından paylaşılan fotoğraf ve videoları kaldırtma hakkına sahip olacak.

Telif hakkı talep etmek isteyen sosyal medya kullanıcılarının yeni düzenleme ile beraber görselin tüm meta verilerini içeren bir CSV dosyasını Facebook'un hak yönetim bölümüne yüklemesi gerekecek. Telif hakkı talebinde bulunan sosyal medya kullanıcıları, kendisine ait fotoğraf ve videoları başka biri tarafından yayımlandığında ilgili paylaşımları dilediği zaman kaldırtabilecek.

Facebook ve Instagram'ın kullanacağı bu özelliğin sosyal medya platformlarını büyük ölçüde bir değişikliğe iteceği söylenebilir çünkü Instagram gibi sosyal medya platformlarında oluşturulan hesapların büyük bir kısmında diğer hesaplarda da paylaşılan gönderiler yer alıyor ve bu gönderilerin büyük bir kısmında telif hakkı görmezden geliniyor. Facebook'un sosyal medya platformlarına getirmek için üzerinde çalışmaya devam ettiği yeni sistemle birlikte telif hakkı ihlallerinde büyük bir azalma olması bekleniyor.