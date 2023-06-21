Instagram'dan TikTok’a Gözdağı: Yeni Bir Özellik Daha Kullanıma Sunuluyor

TikTok’un içerik algoritmasını oluşturan kısa videolar görmüş olduğu yoğun ilgi sebebiyle diğer sosyal medya platformları tarafından örnek alınmaya başlandı. İlk olarak Instagram TikTok’un bu özelliğine “Reels” adını verdiği videolar ile karşılık verdi.

Instagram'a Yeni Bir Özellik Geliyor

Sosyal medya uygulamaları içerisinde en çok kullanıcıya sahip Instagram, Reels özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Yayınlamış olduğu son güncelleme de Reels videolarını indirmeye izin verdiğini açıklayan sosyal medya devi uygulamayı geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca indirilen videolar başka uygulamalar ile paylaşılabilecek.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, salı günü yaptığı açıklamada ABD’de yaşayan kullanıcıların Reels videoları indirebileceklerini duyurdu. Sadece herkese açık profillerin videolarını indirmeye izin verdiklerini belirten yönetici bu özelliğin video sahibi tarafından kapatabileceğini de söyledi. Ayrıca indirilen videolarda Instagram logosuda yer alacak. Instagram güncelleme öncesinde yalnızca içerik üreticilerinin kendi hazırladıkları videoları indirmesine izin veriyordu şimdi ise eklenen Instagram ile birlikte herkes videoları indirebilecek.

Son dönemin popüler konsepti Reels videolar dijital medyanın en hızlı ve çabuk büyüyen hizmetlerinden biri oldu. 2023’ün ilk çeyrek toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Mark Zuckerberg, Reels özelliği sonrasında Instagram’da geçirilen ortalama sürenin yüzde 24 artış gösterdiğini açıkladı.