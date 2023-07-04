Instagram'ın Twitter'a Rakip Uygulaması Threads Ortaya Çıktı! Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?
Instagram'ın Twitter'a rakip uygulaması olarak kullanıma sunulacak olan uygulama nihayet görücüye çıktı. Peki Threads ismindeki uygulama neler vaat ediyor?
Instagram'ın Twitter'a rakip olması beklenen Threads adlı uygulaması iOS App Store'da görücüye çıktı. App Store verilerine göre uygulamanın lansman tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi.
Threads, popüler fotoğraf paylaşım platformundaki takipçileri ve takip listelerini sorunsuz bir şekilde entegre ederek Instagram'ın mevcut kullanıcı tabanından yararlanmayı amaçlıyor. Uygulamanın açıklamasında, toplulukların ilgilendikleri çeşitli konular hakkında tartışmalara katılabilecekleri bir platform olma amacı vurgulanıyor.
Threads bağımsız bir uygulama olarak işlev görecek ve gönderileri beğenme, yorum yapma, yeniden yayınlama ve paylaşma gibi özellikler sunacak. Ayrıca kullanıcıların gönderilerine kimlerin yanıt verebileceğini kontrol etmelerine olanak tanıyarak herkese, yalnızca takipçilere veya belirtilen kişilere yönelik seçenekler sunuyor.
Threads, 6 Temmuz'da Kullanıma Sunulacak
Threads'in duyurusu önceki sızıntılar ve uygulamanın "merkezi olmayan" olarak tanımlanmasıyla uyumlu olsa da merkezi olmayan bir ağ olan Mastodon ile uyumluluğu konusunda bazı belirsizlikler devam ediyor.
Meta'nın yan uygulamalar konusundaki karışık siciline rağmen Threads, Twitter'ın son dönemde yaşadığı sıkıntılardan faydalanma potansiyeline sahip.
Uygulamanın başarısı nihayetinde tüketicilerin tepkisine ve Meta tarafından yönetilen sosyal medyayı kullanıcıların benimseyip benimsemeyeceğine bağlı.
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Meta'dan Twitter'a Rakip Sosyal Medya Platformu: Bu Yaz Çıkacak
MoneyControl ve Platformer'a göre Meta gelecekte Mastodon gibi bir Twitter alternatifi sunabilir. Sosyal ağ devinin, kullanıcıların metin tabanlı güncellemeler yayınlamasına izin verecek P92 kod adlı bir uygulama geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu ve Mastodon'un ActivityPub adlı sosyal ağ protokolünü destekleyeceği bildiriliyor.
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