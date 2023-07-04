Instagram'ın Twitter'a Rakip Uygulaması Threads Ortaya Çıktı! Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Instagram'ın Twitter'a rakip olması beklenen Threads adlı uygulaması iOS App Store'da görücüye çıktı. App Store verilerine göre uygulamanın lansman tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi.

Threads, popüler fotoğraf paylaşım platformundaki takipçileri ve takip listelerini sorunsuz bir şekilde entegre ederek Instagram'ın mevcut kullanıcı tabanından yararlanmayı amaçlıyor. Uygulamanın açıklamasında, toplulukların ilgilendikleri çeşitli konular hakkında tartışmalara katılabilecekleri bir platform olma amacı vurgulanıyor.

Threads bağımsız bir uygulama olarak işlev görecek ve gönderileri beğenme, yorum yapma, yeniden yayınlama ve paylaşma gibi özellikler sunacak. Ayrıca kullanıcıların gönderilerine kimlerin yanıt verebileceğini kontrol etmelerine olanak tanıyarak herkese, yalnızca takipçilere veya belirtilen kişilere yönelik seçenekler sunuyor.

Threads, 6 Temmuz'da Kullanıma Sunulacak

Threads'in duyurusu önceki sızıntılar ve uygulamanın "merkezi olmayan" olarak tanımlanmasıyla uyumlu olsa da merkezi olmayan bir ağ olan Mastodon ile uyumluluğu konusunda bazı belirsizlikler devam ediyor.

Meta'nın yan uygulamalar konusundaki karışık siciline rağmen Threads, Twitter'ın son dönemde yaşadığı sıkıntılardan faydalanma potansiyeline sahip.

Uygulamanın başarısı nihayetinde tüketicilerin tepkisine ve Meta tarafından yönetilen sosyal medyayı kullanıcıların benimseyip benimsemeyeceğine bağlı.

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