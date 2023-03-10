Meta'dan Twitter'a Rakip Sosyal Medya Platformu Geliyor!

MoneyControl ve Platformer'a göre Meta gelecekte Mastodon gibi bir Twitter alternatifi sunabilir. Sosyal ağ devinin, kullanıcıların metin tabanlı güncellemeler yayınlamasına izin verecek P92 kod adlı bir uygulama geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu ve Mastodon'un ActivityPub adlı sosyal ağ protokolünü destekleyeceği bildiriliyor. Meta, merkezi olmayan bir sosyal ağın şirkette çalışmakta olduğunu doğruladı ve bazı açıklamalarda bulundu.

"Metin güncellemelerini paylaşmak için bağımsız bir merkezi olmayan sosyal ağ araştırıyoruz. İçerik oluşturucuların ve tanınmış kişilerin ilgi alanlarıyla ilgili güncellemeleri zamanında paylaşabilecekleri ayrı bir alan için bir fırsat olduğuna inanıyoruz."

Kaynaklara göre P92, Instagram'ın markasını taşıyacak ve kullanıcıların Instagram kimlik bilgilerini kullanarak kaydolmalarına ve giriş yapmalarına izin verecek. Kullanıcılar fotoğraf paylaşım uygulamasında giriş bilgilerini kullanırlarsa profillerini Instagram hesap bilgileriyle dolduracak ancak MoneyControl'ün aktardığı ürün özetine göre ilk kayıttan sonra "Instagram'dan P92'ye veri paylaşımı hiç olmasa da minimum düzeyde olacak".

Meta'nın Twitter Benzeri Sosyal Medya Platformu Nasıl Olacak?

Uygulama merkezi olmadığı için bu, kullanıcıların kendi sunucularını kurabilecekleri ve içerik denetimi için kendi kurallarını belirleyebilecekleri anlamına geliyor. MoneyControl'e konuşan bir kaynak, uygulamanın kullanıcıların gönderilerini diğer sunuculardakilere yayınlamasına izin vereceğini ancak birbirlerini takip edip edemeyeceklerini henüz bilmediklerini söyledi.

Meta, uygulamanın kesinlikle sahip olmasını istediği özelliklerin bir listesine sahip; bunlar arasında önizlemeli gönderiler için dokunulabilir bağlantılar, paylaşılabilir resimler ve videolar ile doğrulama rozetleri yer alıyor. Kaynaklar, şirketin rozetleri için de bir ücret talep edip etmeyeceğini söylemedi ancak Meta'nın Şubat ayında Facebook ve Instagram için ayda 12 dolarlık ücretli bir doğrulama hizmeti başlattığını belirtmek gerek. Kullanıcılar yorum bırakma ve özel mesaj gönderme imkânına sahip olacak ancak bunlar uygulamanın ilk sürümünde mevcut olmayabilir.

MoneyControl, şirketin uygulamayı oluşturmaya çoktan başlayıp başlamadığının veya geliştirme sürecinin planlama aşamasında olup olmadığının tam olarak belli olmadığını söylüyor. Elon Musk'ın geçen yıl yönetimi devralmasının ardından Twitter'ın rakipleri kullanıcılara bir alternatif sunmak için ortaya çıkmaya başladığından, piyasaya sürüldüğünde mücadele etmesi gereken birkaç rakibi daha olması kaçınılmaz.