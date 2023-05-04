Instagram'ın Ücretli Mavi Tik Aboneliği Türkiye'de Kullanıma Sunuldu: İşte Fiyatı!

Twitter'ın ardından Instagram'da da mavi tik sahibi olmak isteyen kullanıcılar için ücretli abonelik özelliği Türkiye'de artık kullanılabilir durumda.

Bir süredir testleri yapılan özellikle ilgili olarak Meta, Türkiye'deki kullanıcılarının bekleme listesine katılması gerektiğini belirtiyor.

Bekleme listesine katılmak için, profil sayfasındaki menü ikonuna tıklayıp Meta Verified seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ardından açılan sayfada "Bekleme listesine katıl" seçeneği karşınıza çıkacak.

Instagram Mavi Tik Fiyatı

Instagram mavi tik abonelik fiyatı, web üzerinden 11,99 dolar iken mobil cihazlar için 14,99 dolar olarak listeleniyor. Ayrıca mavi tik alabilmek için 18 yaşından büyük olmanız ve kimlik bilgilerinizi Instagram müşteri hizmetlerine sunmanız gerekiyor.

Instagram'ın belirttiğine göre mavi tik sahibi olan kullanıcılar, doğrulama rozeti dışında hikâyelerine ve Reels videolarına özel etiketler ekleyebilecek, özel stickerlara erişebilecek ve daha etkin bir şekilde sahte hesaplara karşı koruma sağlayabilecekler.