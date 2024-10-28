Tartışma Yaratan Karar: Instagram Popüler Olmayan Videoların Kalitesini Düşürüyor!

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da izlediğiniz bazı videoların kalitesinin düşük olduğunu fark ettiniz mi? Düşük video kalitesi ile karşılaştıysanız sorun internet bağlantısında olmayabilir çünkü bu konuya dair ilginç bir karar alındı.

Alınan bu karar nedeniyle sosyal medya platformunda yer alan videoların popülerliği, video kalitesine doğrudan etki ediyor.

Instagram Videolarının Kalitesi Popülerliğe Göre Değişiyor

Instagram ve Threads'ten sorumlu Meta yöneticisi Adam Mosseri, Instagram'da videoların mümkün olan en yüksek kalitede gösterilmeye çalışıldığını fakat videoların uzun süre izlenmemesi hâlinde kalitenin düşürüldüğünü belirtti.

Dolayısıyla az popülerliğe sahip videolar daha düşük kalitede izlenmek zorunda kalınıyor. Instagram tarafından alınan bu karar, tartışmayı da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, hizmetin bu stratejisine tepki gösterdi.

Kullanıcılar tarafından gösterilen bu tepki, Mosseri'nin konu hakkında daha fazla detay paylaşmasını sağladı. Mosseri, yüksek izlenme sayılarına ulaşan videolar üreten kişiler için daha yüksek kalite sunmaya öncelik verdiklerini ifade etti.

Bu kararın en önemli sebebi ise büyük dosyaların daha fazla depolama maliyeti gerektirmesi. Mosseri, popüler ve popüler olmayan videoların arasında devasa bir kalite farkı olmadığını düşünüyor.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunun bu stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce videoların kalitesi arasında önemli bir fark var mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.