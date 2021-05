Instagram Web Gönderi Paylaşma Özelliği Alıyor!

Instagram web gönderi paylaşma özelliği yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşabilir. Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden bildirmekle ünlü Alessandro Paluzzi, masaüstü web tarayıcısı kullanarak Instagram'a girildiğinde paylaşımda bulunmanın yeni özellik sayesinde mümkün hale geleceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, kullanıcıların tarayıcı üzerinden paylaşımda bulunabileceği yeni bir özellik üzerinde çalışmalarına başladı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından uzun zamandır gelmesi beklenen özelliğin testleri devam ediyor.

İnternet kullanıcıları normalde bilgisayar veya iPad üzerinden masaüstü tarayıcısını kullanarak Instagram'ın sitesine girip hesabına erişim sağlayabiliyor ancak fotoğraf, video veya hikaye paylaşma gibi özellikleri kullanamıyor. Bilgisayar kullanıcıları çeşitli yöntemlerle paylaşımda bulunabilse de iPad kullanıcılarının çok fazla seçeneği bulunmuyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni özellik ise kullanıcıların artık masaüstü web tarayıcıları ile paylaşımda bulunmasına olanak sağlayarak bunu değiştirecek.

Uygulama analisti Alessandro Paluzzi'nin de açıkladığı üzere güncelleme, Instagram'ın mobil tarayıcıda kullanılabilen gönderi paylaşma özelliğini masaüstü web sürümüne de getiriyor. Paluzzi, yeni özelliği çeşitli yöntemlerle kullanmayı başardı ve Instagram'ın gönderi oluşturma özelliğinin masaüstü web sürümünde nasıl çalıştığına dair Twitter hesabında birtakım görüntüler paylaştı.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE