Instagram Web Gönderi Paylaşma Özelliği Alıyor!

Instagram web gönderi paylaşma özelliği yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşabilir. Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden bildirmekle ünlü Alessandro Paluzzi, masaüstü web tarayıcısı kullanarak Instagram'a girildiğinde paylaşımda bulunmanın yeni özellik sayesinde mümkün hale geleceğini duyurdu.

Instagram Web Gönderi Paylaşma Ne Zaman Gelecek?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, kullanıcıların tarayıcı üzerinden paylaşımda bulunabileceği yeni bir özellik üzerinde çalışmalarına başladı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından uzun zamandır gelmesi beklenen özelliğin testleri devam ediyor.

İnternet kullanıcıları normalde bilgisayar veya iPad üzerinden masaüstü tarayıcısını kullanarak Instagram'ın sitesine girip hesabına erişim sağlayabiliyor ancak fotoğraf, video veya hikaye paylaşma gibi özellikleri kullanamıyor. Bilgisayar kullanıcıları çeşitli yöntemlerle paylaşımda bulunabilse de iPad kullanıcılarının çok fazla seçeneği bulunmuyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni özellik ise kullanıcıların artık masaüstü web tarayıcıları ile paylaşımda bulunmasına olanak sağlayarak bunu değiştirecek.

Uygulama analisti Alessandro Paluzzi'nin de açıkladığı üzere güncelleme, Instagram'ın mobil tarayıcıda kullanılabilen gönderi paylaşma özelliğini masaüstü web sürümüne de getiriyor. Paluzzi, yeni özelliği çeşitli yöntemlerle kullanmayı başardı ve Instagram'ın gönderi oluşturma özelliğinin masaüstü web sürümünde nasıl çalıştığına dair Twitter hesabında birtakım görüntüler paylaştı.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021

Paluzzi'nin paylaştığı görüntülere bakılırsa özellik tıpkı mobil uygulamasında olduğu gibi görüntü kırpma, filtre uygulama gibi temel seçeneklerle birlikte gelecek. Kullanıcılar Instagram'ın masaüstü web sürümünden bir fotoğraf paylaşmadan önce fotoğrafı istediği gibi kırpabilecek ve fotoğrafa istediği efekti verebilecek. Buna ek olarak Instagram'ın mobil uygulamasında olduğu gibi gönderiye açıklama ekleyebilecek.

Geliştirici, yeni özelliğin herkesin kullanıma ne zaman sunulacağına dair yaptığı açıklamada özelliğin yakın zamanda kullanıcılarla buluşmayacağına yer verdi. Masaüstü web sürümünde paylaşımda bulunma özelliğinin ne zaman geleceği şimdilik belli olmasa da söz konusu özelliğin geliştirildiğini duymak iPad kullanıcılarını bir hayli sevindirdi.

Instagram CEO'su tarafından geçen yıl yapılan açıklamada Instagram'ın şu anda uygulamanın iPad sürümünü geliştirmek gibi bir planı olmadığını söylemişti. Masaüstü web sürümünde gönderi paylaşmak özellikle iPad kullanıcıları için büyük bir eksikliği gideriyor.

Instagram her ne kadar masaüstünde gönderi paylaşmayı mümkün hale getirmiş olsa da hikaye paylaşma özelliğinin ne zaman geleceğine dair soru işaretleri hala giderilmedi.