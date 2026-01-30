Instagram'ın Yeni Özelliği Yakın Arkadaşlarınızla Aranızı Açabilir!

Meta'nın ünlü sosyal medya ağı Instagram kısa bir süre önce kullanıcı odaklı yeni bir özelliği ile daha gündeme geldi. Gelen son bilgiler platformun sevilen özelliklerinden Yakın Arkadaşlar sisteminin yakında köklü bir değişikliğe uğrayabileceğini gösteriyor.

Aktarılanlara göre, şirketin test ettiği yeni yakın arkadaşlardan çıkma özelliği ile beraber kullanıcılar artık başkalarının listelerinden kendi isteğiyle ayrılabilecek. İşte detaylar!

İstemediğiniz Yakın Arkadaşlar Listelerinden Çıkabileceksiniz

Instagram'ı aktif kullananların bildiği üzere mevcut sistemde yakın arkadaşlar listesi tamamen listeyi oluşturan kişinin inisiyatifinde bulunuyor. Yani biri sizi listeye eklediğinde o kişinin paylaştığı özel hikayeleri görmek zorunda kalıyorsunuz ve listeden kendi isteğinizle çıkmak için yapabileceğiniz bir şey bulunmuyor.

Ancak sızdırılan yeni özellik ile birlikte bu tek taraflı dönem sona erecek. Paylaşılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar birinin "Yakın Arkadaşlar" hikayesini görüntülerken açılan menüden "Listeden Ayrıl" seçeneğini kullanarak kendi istekleriyle listeden anında çıkabilecek.

Yeni özellik temel olarak kullanıcıların kişisel sınırlarını korumayı hedeflese de aynı zamanda sizleri karşı tarafı tamamen takipten çıkmak gibi radikal bir adım atmaktan da kurtaracak ve sessiz bir çözüm yolu sunacak.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

An itibarıyla Instagram'ın test ettiği yakın arkadaşlardan çıkma özelliğinin ne zaman tam erişime açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak platformun test aşamasına aldığı yeni özelliklerini birkaç ay içerisinde kullanıma sunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu yeni özelliğin de önümüzdeki aylarda hayatımıza girdiğine şahit olabiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.