Instagram'a Yapay Zeka ile DM Atma Özelliği Geliyor: Neler Sunacak?

Yapay zeka teknolojileri kendi içlerinde gelişmeye ve yeni türlerle çeşitlenmeye devam ederken, sosyal medya platformları ve mobil şirket devleri de bu yöndeki çalışmalarını olabildiğince hızlandırmaya başladı.

Microsoft ve Google'ın ilk adımları attığı yapay zeka, küçük veya büyük ölçekli demeden artık hayatımızın her noktasında bir şekilde kendine yer açıyor. Meta da yapay zeka çalışmalarını son zamanlarda Apple gibi hızlandırarak sektörde geri planda kalmamaya çalışıyor.

Instagram Yapay Zeka ile Donatılacak

En çok kullanılan sosyal medya uygulamarının başında gelen Instagram, Alessandro Paluzzi'nin X'te paylaştığı bir sızıntıya göre yakın zamanda yapay zeka özelliğine kavuşacak. Uygulamada yapay zeka ile DM atma özelliğinin geliştirildiğini sızdıran Paluzzi'nin paylaştığı gönderide, DM ekranında "Write with AI" seçeneğinin çıktığını görüyoruz.

#Instagram is working on the ability to write a message with #AI 👀 pic.twitter.com/7twsFy7UxI — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 8, 2024

Bildiğinizü zere Ağustos ayında Meta'nın SeamlessM4T yapay zeka modeliyle tanışmıştık. Bu yapay zeka modelinin de yapay zeka ile yazma özelliğiyle Instagram'da devreye girmesi de yüksek bir ihtimal gibi duruyor.

SeamlessM4T, 100 farklı dilde anlama ve çeviri yapmak için kullanılan bir yapay zeka modeli. Eğer tahmin edildiği gibi bu modelin Instagram'a gelmesi yabancı kişilerle mesajlaşmayı da son derece kolaylaştıracak. Tabii bu sadece bir tahminden ibaret, çünkü Write with AI özelliğinin çeviri olanağı sunup sunmadığına dair herhangi bir detay yer almıyor.

Şöyle ki Meta'nın yapay zeka alanındaki tek çalışması da bu değil. Aynı zamanda Ekim aylarında Instagram'a yapay zeka ile çalışan sanal arkadaş özelliğinin geleceği ortaya çıkmıştı. Bakalım bu iki yapay zeka özelliği ne zaman kullanıcılara sunulacak, bekleyip göreceğiz.