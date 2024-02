Instagram'a Yapay Zeka ile DM Atma Özelliği Geliyor: Neler Sunacak?

Yapay zeka teknolojileri kendi içlerinde gelişmeye ve yeni türlerle çeşitlenmeye devam ederken, sosyal medya platformları ve mobil şirket devleri de bu yöndeki çalışmalarını olabildiğince hızlandırmaya başladı.

Microsoft ve Google'ın ilk adımları attığı yapay zeka, küçük veya büyük ölçekli demeden artık hayatımızın her noktasında bir şekilde kendine yer açıyor. Meta da yapay zeka çalışmalarını son zamanlarda Apple gibi hızlandırarak sektörde geri planda kalmamaya çalışıyor.

En çok kullanılan sosyal medya uygulamarının başında gelen Instagram, Alessandro Paluzzi'nin X'te paylaştığı bir sızıntıya göre yakın zamanda yapay zeka özelliğine kavuşacak. Uygulamada yapay zeka ile DM atma özelliğinin geliştirildiğini sızdıran Paluzzi'nin paylaştığı gönderide, DM ekranında "Write with AI" seçeneğinin çıktığını görüyoruz.

#Instagram is working on the ability to write a message with #AI 👀 pic.twitter.com/7twsFy7UxI