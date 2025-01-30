Instagram'da İçerik Üretenler Yaşadı: İçerikleriniz Viral Olabilir

Meta'nın çatısı altında olan Instagram'da içerik üreten kullanıcıların artık viral içerik oluşturması daha basit bir hâl alıyor. Şirketin yeni kullanıma sunduğu özellikler, içerik üreticilerinin gönderilerinin kitlelerinden ne kadar ilgi gördüğünü öğrenmesine yardımcı olacak.

Instagram, içerik oluşturucularının kısa videoların nasıl performans gösterdiğini öğrenmeyi sağlayacak istatistikler sağlıyor. Bu sayede Instagram'da içerik üreten kişiler, hangi içeriklerin kitlede daha iyi karşılık bulduğunu görebilecek.

Instagram'a Yeni İstatistikler Ekleniyor

Sosyal medya platformu, içerik oluşturucularının sayfalarını takip edenlerin ve etmeyenlerin yüzde kaçının ilk üç saniyeden sonra videolarını izlemeye devam ettiğini gösteren yeni bir istatistik sunuyor. Bilindiği üzere Instagram'da Reels videolarının izlenmesi için ilk üç saniye çok büyük önem taşıyor.

Araştırmalara göre sosyal medya kullanıcılarının dikkat süresi artık üç saniyeye düşmüş durumda. Hatta bazı kullanıcıların videoyu kaydırması yalnızca iki saniye sürüyor. İçerik oluşturucusu, ilk üç saniyede kullanıcının dikkatini çekmeyi başaramazsa o kullanıcıyı kaybediyor.

Videoların sosyal medya kullanıcılarına önerilmesi, bu videoların izlenme süresine bağlı olduğu için herkes videoyu izlemeden geçerse kullanıcı da zamanla önerilmemeye başlıyor. Instagram'ın kullanıcılara sunduğu bu yeni istatistik, kullanıcıların bir şeyleri yanlış yapıp yapmadığını öğrenmesine yardımcı olacak.

İçeriklerin gerçekten ilgi çekip çekmediğini öğrenme imkânına sahip olacak. Yanlış bir şeyler yapıyorsa içeriklerini yeniden gözden geçirebilecek. Platform, buna ek olarak içerik üreticilerine Reels videolarının normalde aynı zaman diliminde aldığı ortalama görüntülemeye kıyasla şu ana kadar kaç görüntüleme aldığını da gösteren bir istatistik ekliyor.

Instagram, içerik oluşturucularını Reels videolarının normalden daha iyi ya da daha kötü performansa sahip olup olmadığı konusunda da bilgilendirecek.

Instagram, YouTube'un İzinden Gidiyor

Bu veriler aslında uzun zamandır YouTube tarafından sağlanıyor ancak Instagram'daki içerik üreticileri sadece kendilerine sağlanan sınırlı verilerle strateji geliştirebiliyordu. Görünüşe bakılırsa Instagram, içerik oluşturucularının en büyük sorunlarından birini fark etti ve gerekli aksiyonları almaya başladı.

Platformun içerik oluşturucularına sunduğu bu önemli veriler iyi değerlendirilirse geniş kitlelere ulaşmak açısından oldukça faydalı olabilir.