Sevilen WhatsApp Özelliği Artık Instagram’da: Tüm Konumlar Elinizin Altında Olacak

Meta şirketinin popüler sosyal medya uygulaması Instagram, WhatsApp’ın canlı konum paylaşma özelliğini uygulamaya entegre etti. Bu özellik yalnızca mesajlaşma uygulamasının değil aynı zamanda Apple’ın “Find My” özelliğine de benziyor.

Peki şimdilik yalnızca belirli ülkelerde erişime açılan özellik nasıl kullanılıyor? İşte detaylar…

1 Saatlik Canlı Konum Paylaşımı

Sadece bireysel ve grup sohbetlerinde kullanılabilen bu yeni özellikle birlikte mevcut konumunuzu paylaşabileceksiniz. Konum bir saat boyunca aktif kaldıktan sonra zaman aşımına uğrayacak ve kendi kendini kapatacak. Konumun paylaşıldığı saat ve sona erdiği saat, görsel bildirimlerle kullanıcının önüne çıkarak bilgilendirme yapacak.

Meta şirketi daha evvel Snapchat uygulamasında da aynı işlevde bir konum paylaşma özelliği (SnapMap) eklemek istemişti. Konuyla ilgili herhangi bir somut gelişme olmamasına karşın, şimdilik Instagram’a entegre edilen bu özellik, Apple’ın “Find My” uygulamasının aksine süresiz olarak paylaşım yapma imkanını şimdilik tanımıyor.

Mesajları Kişiselleştirme ve Yeni Çıkartma Paketleri Geliyor

Instagram yenilikleri bununla da kalmıyor: Artık içinde bulunduğunuz sohbet gruplarındaki diğer kullanıcılara özel olarak takma adlar verebileceksiniz. Ayrıca yeni çıkartma paketleri de yakın zamanda eklenerek sohbetleri daha neşeli bir hale getirecek.

Öte yandan, canlı konum paylaşma özelliği şimdilik belirli ülkelerde erişime açıldı ancak kısa zamanda dünya çapında aktif hale gelecek. Uygulama mağazasından Instagram’ın son sürümüne yükseltme yaptığınızdan emin olmanız gerekiyor.