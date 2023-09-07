Instagram'ın Yeni Özelliği 'Priv' Hesapların Sonunu Getirecek!

Instagram kullanıcıları bir süredir yepyeni özelliklere kavuşuyor ve şirket görünüşe göre durmayı da düşünmüyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir özellik ise Instagram kullanıcılarının gönderilerini yalnızca "Yakın Arkadaşlar" ile paylaşabileceğini gösteriyor.

Şirket, kullanıcıların arkadaşlarıyla içerik paylaşmaları için daha fazla yol açmaya çalışırken, test edilmekte olan yeni özellik sayesinde artık sadece yakın arkadaşlarınıza özel gönderiler paylaşabileceksiniz.

Instagram'a 'Yakın Arkadaşlar'a Özel Gönderi Paylaşma Özelliği Geliyor

Coming to Instagram 🔥 Close Friends feed post. It’s been spotted by someone posting in the UK



This would be one way to get people off Stories and out of DMs — create a Close Friends feed experience



h/t @jordLS pic.twitter.com/BBp0uDpJnF — Lia Haberman (@liahaberman) September 4, 2023

Son birkaç gün içinde hem kullanıcılar hem gazeteciler tarafından fark edilen yeni özelliğin test sürecinde olduğu bugün TechCrunch tarafından doğrulandı.

Instagram yetkilileri konuyla ilgili olarak: "Belirli ülkelerdeki kişilerin gönderilerini 'Yakın Arkadaşlar'ı ile paylaşabilmelerini test ediyoruz. Topluluğumuzun Instagram'da kendilerini ifade etmeleri ve bağlantı kurmaları için her zaman yeni yollar keşfediyoruz." dedi.

Gönderileri arkadaşlarla paylaşmak yaygın olarak kullanılabilir duruma gelirse, kullanıcıların priv adı altında açtığı hesapların da kullanım amacı ortadan kalkabilir.

Peki siz Instagram'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.