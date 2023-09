Instagram'ın Yeni Özelliği 'Priv' Hesapların Sonunu Getirecek!

Instagram kullanıcıları bir süredir yepyeni özelliklere kavuşuyor ve şirket görünüşe göre durmayı da düşünmüyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir özellik ise Instagram kullanıcılarının gönderilerini yalnızca "Yakın Arkadaşlar" ile paylaşabileceğini gösteriyor.

Şirket, kullanıcıların arkadaşlarıyla içerik paylaşmaları için daha fazla yol açmaya çalışırken, test edilmekte olan yeni özellik sayesinde artık sadece yakın arkadaşlarınıza özel gönderiler paylaşabileceksiniz.

Coming to Instagram 🔥 Close Friends feed post. It’s been spotted by someone posting in the UK



This would be one way to get people off Stories and out of DMs — create a Close Friends feed experience



h/t @jordLS pic.twitter.com/BBp0uDpJnF