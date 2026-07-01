Oyunları Cayır Cayır Çalıştıracak Güçlü Tablet Global Yolunda: Tarih Açıklandı!
Nubia'nın kısa süre önce RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun global macerası başlamak üzere. Son olarak tabletin globale geliş tarihi açıklandı. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Nubia'nın açıklamasına göre RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, global pazarlarda RedMagic Astra 2 olarak isimlendirilecek.
- Bu kapsamda RedMagic Astra 2'nin 17 Temmuz'da globalde tanıtılacağı açıklandı.
- RedMagic Astra 2, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 2.4K OLED ekran ve 8.300 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.
Nubia'nın geçen günlerde kullanıcıların beğenisine sunduğu RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun global macerası başlamak üzere. Şirket kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla amiral gemisi tabletin globale geliş tarihini duyurdu. İşte merak edilen detaylar!
RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Globale Hangi İsimle Gelecek?
Nubia'nın açıklamasına göre RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, global pazarlarda RedMagic Astra 2 olarak isimlendirilecek. Geçen yıl piyasaya çıkan RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'nun da küreselde RedMagic Astra olarak satıldığını göz önüne aldığımızda bu isimlendirmenin fazlasıyla mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.
Time to make it official.— REDMAGIC (@redmagicgaming) June 30, 2026
The #REDMAGICAstra2 global pricing and launch timeline arrive July 17.
More power starts with staying cool. ❄️
More info: https://t.co/PUtoj5J2cg pic.twitter.com/DxcozK6uZL
RedMagic Astra 2 (RedMagic Gaming Tablet 5 Pro) Globalde Ne Zaman Tanıtılacak?
Şirketin açıklamasına göre RedMagic Astra 2, 17 Temmuz'da globalde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikte birlikte tabletin teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Özellikle merak edilen bir diğer detay ise ürünün Çin ila global sürümü arasında bir performans farkının olup olmayacağı diyebiliriz. Ancak şu ana dek paylaşılan bilgiler devasa farklılıkların olmayacağı yönünde.
RedMagic Astra 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?
Şu anda RedMagic Astra 2'nin fiyat etiketiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Çin'de 4.999 yuan (34.356 TL) fiyatla satışa sunulduğunu biliyoruz. Global versiyon da 800 dolar (37.333 TL) civarında bir fiyata sahip olabilir. Öte yandan markanın ülkemizde RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air gibi modelleri satıldığından yeni tabletin de Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.
RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 9,06 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 185 Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 2.4K
- Ekran Parlaklığı: 1600 nit
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Batarya Kapasitesi: 8300 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Ağırlık: 363 gram
- Kalınlık: 6,9 mm
Aşırı Güçlü Oyuncu Tableti Tanıtıldı! 185Hz Ekranı ve 8300 mAh Bataryası Var
Mobil oyun oynayanların fazlasıyla ilgisini çekecek RedMagic Gaming Tablet 5 Pro tanıtıldı. İşte RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun özellikleri ve fiyatı!
Editörün Yorumu
RedMagic Astra 2'yi heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Şahsen ben mobil oyunları çok fazla seviyorum. Ancak bazen akıllı telefonlar ekran boyutları nedeniyle tam olarak yeterli gelmeyebiliyor. Bu nedenle RedMagic Astra 2 gibi bir modelin işimi görebileceğini düşünüyorum. Umarım cihaz ülkemizde de satışa çıkar.