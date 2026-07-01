Oyunları Cayır Cayır Çalıştıracak Güçlü Tablet Global Yolunda: Tarih Açıklandı!

Nubia'nın geçen günlerde kullanıcıların beğenisine sunduğu RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun global macerası başlamak üzere. Şirket kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla amiral gemisi tabletin globale geliş tarihini duyurdu. İşte merak edilen detaylar!

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Globale Hangi İsimle Gelecek?

Nubia'nın açıklamasına göre RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, global pazarlarda RedMagic Astra 2 olarak isimlendirilecek. Geçen yıl piyasaya çıkan RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'nun da küreselde RedMagic Astra olarak satıldığını göz önüne aldığımızda bu isimlendirmenin fazlasıyla mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Time to make it official.



The #REDMAGICAstra2 global pricing and launch timeline arrive July 17.



More power starts with staying cool. ❄️



More info: https://t.co/PUtoj5J2cg pic.twitter.com/DxcozK6uZL — REDMAGIC (@redmagicgaming) June 30, 2026

RedMagic Astra 2 (RedMagic Gaming Tablet 5 Pro) Globalde Ne Zaman Tanıtılacak?

Şirketin açıklamasına göre RedMagic Astra 2, 17 Temmuz'da globalde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikte birlikte tabletin teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Özellikle merak edilen bir diğer detay ise ürünün Çin ila global sürümü arasında bir performans farkının olup olmayacağı diyebiliriz. Ancak şu ana dek paylaşılan bilgiler devasa farklılıkların olmayacağı yönünde.

RedMagic Astra 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu anda RedMagic Astra 2'nin fiyat etiketiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Çin'de 4.999 yuan (34.356 TL) fiyatla satışa sunulduğunu biliyoruz. Global versiyon da 800 dolar (37.333 TL) civarında bir fiyata sahip olabilir. Öte yandan markanın ülkemizde RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air gibi modelleri satıldığından yeni tabletin de Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 9,06 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 185 Hz

Ekran Çözünürlüğü: 2.4K

Ekran Parlaklığı: 1600 nit

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batarya Kapasitesi: 8300 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ağırlık: 363 gram

Kalınlık: 6,9 mm

Editörün Yorumu

RedMagic Astra 2'yi heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Şahsen ben mobil oyunları çok fazla seviyorum. Ancak bazen akıllı telefonlar ekran boyutları nedeniyle tam olarak yeterli gelmeyebiliyor. Bu nedenle RedMagic Astra 2 gibi bir modelin işimi görebileceğini düşünüyorum. Umarım cihaz ülkemizde de satışa çıkar.