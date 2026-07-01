Samsung'un Amiral Gemisi Katlanabilir Telefonları Yolda: Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!
Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'nın tanıtım tarihi dolaylı yoldan da olsa ortaya çıktı. Peki katlanabilir telefonlar ne zaman tanıtılacak?
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung'un kısa bir süre önce Malezya pazarı için paylaştığı tanıtım posterlerinde kullanıcılar için 22 Temmuz ila 4 Ekim tarihleri arasında bir promosyon düzenleneceği ifadesi yer alıyor.
- Yani çok yüksek ihtimalle promosyonun başlangıç tarihi olan 22 Temmuz Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'nın tanıtım tarihi olacak. Geçmiş sızıntılar da yeni modellerin 22 Temmuz'da tanıtılacağını iddia ediyordu.
- Tabii şu ana dek Samsung'dan konuyla ilgili resmi bir açıklamanın gelmediğini belirtelim.
Samsung çok yakında Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'yı kullanıcıların beğenisine sunacak. Bugüne dek söz konusu katlanabilir telefonla ilgili çok sayıda detay ortaya çıktı. Bu nedenle cihazların neler sunacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok diyebiliriz. Son raporlar ise yeni modellerin tanıtım tarihini dolaylı yoldan da olsa doğruluyor.
Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?
Samsung'dan şu ana dek Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'nın tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak markanın kısa bir süre önce Malezya pazarı için paylaştığı tanıtım posterlerinde kullanıcılar için 22 Temmuz ila 4 Ekim tarihleri arasında bir promosyon düzenleneceği ifadesi yer alıyor.
Yani çok yüksek ihtimalle promosyonun başlangıç tarihi olan 22 Temmuz yeni katlanabilir telefonların tanıtım tarihi olabilir. Hatırlanacağı üzere daha önce cihazların 22 Temmuz'da tanıtılacağına yönelik sızıntılar ortaya çıkmıştı. Yani yüksek ihtimalle bu son gelişme doğru olabilir.
Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?
- Ana Ekran Boyutu: 7,6 inç
- Kapak Ekranı Boyutu: 5,5 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ana Ekran Çözünürlüğü: QHD+
- Kapak Ekranı Çözünürlüğü: QHD+
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- Batarya Kapasitesi: 4800 mAh
- Hızlı Şarj: Süper Hızlı Şarj 2.0 / Hızlı Kablosuz Şarj 2.0
- Ağırlık: 201 gram
- Katlanmış Kalınlık: 9,7 mm
- Açık Kalınlık: 4,5 mm
- Arka Kamera: 50 MP Ultra Geniş + 50 MP Geniş
- Ön Kamera: 10 MP Kapak + 10 MP İç
- Renk Seçenekleri: Siyah, Kırmızı, Mavi
Galaxy Z Fold 8 Ultra Özellikleri Neler Olacak?
- İç Ekran: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük
- Dış/Kapak Ekran: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12 GB / 16 GB (1 TB model için)
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)
- Ana Kamera: 200 MP
- Ultra Geniş Kamera: 50 MP
- Telefoto Kamera: 12 MP
- Ön Kamera (Kapak): 10 MP, F2.2
- Ön Kamera (İç): 10 MP, F2.2
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz
Samsung Galaxy Z Flip 8 Özelikleri Neler Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,9 inç civarı
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı
- İşlemci: Exynos 2600
- Batarya: 4.300 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
- Ana Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5
Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Galaxy Z Fold 7 an itibariyla Samsung'un resmi web sitesinde 131.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu kapsamda geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın 120.000 TL civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 8 ise yüksek ihtimalle 140.000 TL seviyesinde bir fiyatla satışa çıkabilir.
Galaxy Z Flip 7 ise ülkemizde çeşitli platformlarda 64.999 TL'lik başlangıç fiyat etiketiyle satışta. Galaxy Z Flip 8'in daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 70.000 TL seviyesinde bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz.
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Editörün Yorumu
Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra Samsung'un en güçlü katlanabilir telefonları olacak. Ancak dürüst olmam gerekirse aralarından en çok geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8'i merakla bekliyorum. Umarım yeni model kullanıcıların beklentilerini karşılayabilir.