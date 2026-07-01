Samsung'un Amiral Gemisi Katlanabilir Telefonları Yolda: Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

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Samsung çok yakında Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'yı kullanıcıların beğenisine sunacak. Bugüne dek söz konusu katlanabilir telefonla ilgili çok sayıda detay ortaya çıktı. Bu nedenle cihazların neler sunacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok diyebiliriz. Son raporlar ise yeni modellerin tanıtım tarihini dolaylı yoldan da olsa doğruluyor.

Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'dan şu ana dek Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'nın tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak markanın kısa bir süre önce Malezya pazarı için paylaştığı tanıtım posterlerinde kullanıcılar için 22 Temmuz ila 4 Ekim tarihleri arasında bir promosyon düzenleneceği ifadesi yer alıyor.

Yani çok yüksek ihtimalle promosyonun başlangıç tarihi olan 22 Temmuz yeni katlanabilir telefonların tanıtım tarihi olabilir. Hatırlanacağı üzere daha önce cihazların 22 Temmuz'da tanıtılacağına yönelik sızıntılar ortaya çıkmıştı. Yani yüksek ihtimalle bu son gelişme doğru olabilir.

Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 7,6 inç

Kapak Ekranı Boyutu: 5,5 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ana Ekran Çözünürlüğü: QHD+

Kapak Ekranı Çözünürlüğü: QHD+

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Batarya Kapasitesi: 4800 mAh

Hızlı Şarj: Süper Hızlı Şarj 2.0 / Hızlı Kablosuz Şarj 2.0

Ağırlık: 201 gram

Katlanmış Kalınlık: 9,7 mm

Açık Kalınlık: 4,5 mm

Arka Kamera: 50 MP Ultra Geniş + 50 MP Geniş

Ön Kamera: 10 MP Kapak + 10 MP İç

Renk Seçenekleri: Siyah, Kırmızı, Mavi

Galaxy Z Fold 8 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Samsung Galaxy Z Flip 8 Özelikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç civarı

6,9 inç civarı Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2600

Exynos 2600 Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7 an itibariyla Samsung'un resmi web sitesinde 131.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu kapsamda geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın 120.000 TL civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 8 ise yüksek ihtimalle 140.000 TL seviyesinde bir fiyatla satışa çıkabilir.

Galaxy Z Flip 7 ise ülkemizde çeşitli platformlarda 64.999 TL'lik başlangıç fiyat etiketiyle satışta. Galaxy Z Flip 8'in daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 70.000 TL seviyesinde bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra Samsung'un en güçlü katlanabilir telefonları olacak. Ancak dürüst olmam gerekirse aralarından en çok geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8'i merakla bekliyorum. Umarım yeni model kullanıcıların beklentilerini karşılayabilir.