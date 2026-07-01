10 Dakikalık Şarjla 5 Saat Kullanım İmkanı Sunan Ucuz Kulaklık Tanıtıldı!

Xiaomi'nin fiyatına göre güçlü özellikler sunan kulaküstü kulaklığı tanıtıldı. Redmi Headphones Neo olarak isimlendirilen yeni kulaklık, 10 dakika şarjla 5 saat kullanım ve toplamda 72 saate kadar kesintisiz oynatma imkanı sunuyor. İşte Redmi Headphones Neo özellikleri ve fiyatı!

Redmi Headphones Neo Özellikleri Neler?

Kulaklık Hareket Kabiliyeti: 110 derece dönme, 15 derece eğilme

Ağırlık: 263 gram

Sürücü Boyutu ve Tipi: 40 mm titanyum kaplama dinamik sürücü

Kablolu Ses Kalitesi: 96 kHz / 24-bit kayıpsız ses desteği (USB Audio)

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 42 dB seviyesine kadar

Mikrofon Sistemi: 3 mikrofonlu

Batarya Kapasitesi: 600 mAh

Toplam Kullanım Süresi: 72 saate kadar kesintisiz oynatma

Hızlı Şarj: 10 dakika şarj ile 5 saat kullanım

Bağlantı Teknolojileri: Bluetooth, çift cihaz eşleştirme, ses paylaşımı

Renk Seçenekleri: Caz Mavisi, Senfoni Beyazı, Kaya Siyahı

Redmi Headphones Neo 263 gram ağırlığında olmasının yanı sıra 110 derece dönme ve 15 derece eğilme açısına sahip. Bununla birlikte kulaklıkta 40 mm titanyum kaplama dinamik sürücü bulunuyor. Sürücünün 40 mm olması kulaküstü kulaklıklar için oldukça ideal bir boyut diyebiliriz.

Sürücünün titanyum kaplama olması minimum ses bozulması ve daha net tiz sesler gibi önemli avantajlar sağlıyor diyebiliriz. Ek olarak ürünü hem kablolu hem de kablosuz kullanma imkanınız olacak. Modeli USB bağlantısı üzerinden 96 kHz 24-bit çözünürlüğe kadar kayıpsız ses kalitesiyle kablolu olarak çalıştırabileceksiniz. Bu yüksek çözünürlük seviyesiyse dinlediğiniz müzikleri stüdyo kalitesinde kısacası tüm detaylarıyla duymanızı sağlayacak.

Kulaklığın 42 dB seviyesinde aktif gürültü engelleme sunduğunu belirtelim. Ürünün bu özellik sayesinde belirli frekanslardaki dış sesleri yaklaşık 42 dB’e kadar azaltabildiğini söyleyebiliriz. Yani dış ortam gürültüsünü tamamen yok etmiyor. Yalnızca uygun frekanslardaki sesleri yaklaşık 42 dB seviyesine kadar düşürebiliyor. Kısacası bu özellik aktifken çevredeki sesleri daha az duyuyorsunuz.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Şirketin açıklamasına göre cihazda 600 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu pil 72 saate kadar kesintisiz oynatma imkanı sunuyor. Hatta kulaklığı sadece 10 dakikalık şarjla 5 saat kullanabileceksiniz. Tabii bunlar fabrika verileri ve gerçek kullanımda değişkenlik gösterebilir.

Redmi Headphones Neo Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

İlk etapta Çin'de satışa çıkan Redmi Headphones Neo'nun fiyat etiketi 50 dolar (2.330 TL) olarak açıklandı. Bununla birlikte ülkemizde çok sayıda Xiaomi ve Redmi kulaklığının satıldığını düşündüğümüzde Redmi Headphones Neo'nun da ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Redmi Headphones Neo teknik özellikleriyle ve en önemlisi fiyatıyla beni fazlasıyla memnun etti. Şahsen bir kulaküstü kulaklığına ihtiyacım olsa ve bu cihaz ülkemizde satılıyor olsa hiç düşünmeden satın alırdım. Umarım kulaklık yakında Türkiye'de de satışa çıkar.