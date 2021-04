Instagram Yeni Özellikler Üzerinde Çalışıyor!

Instagram yeni özellikler ile ilgili çalışmalarının sonucunu kullanıcılarla buluşturmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, sosyal medyanın en büyük isimlerinden Instagram'ın sosyal medya uygulamasına getireceği yeni özellikler nelerden oluşuyor?

Instagram tüm sosyal medya uygulamaları içerisinde en çok indirilen ve popüler uygulamalardan bir tanesidir. Uygulamanın gittikçe daha çok başarının altına imza atması da sosyal medya platformunu daha kullanıcı dostu hale getirmesine ve kullanıcı kitlesini büyütmesine katkı sağlayacak yeni özellikler ve seçenekler sunma isteğini arttırıyor.

Sosyal medya uygulamasının bir süre önce dünya çapında kullanıma sunduğu bir özellik de Instagram Reels olmuştu. Reels, TikTok ile benzer bir çalışma şekline sahip bir özellik olarak Instagram'ı TikTok ile rekabette öne geçirecek seçeneklerle ortaya çıkmıştı.

Alessandro Paluzzi'nin sızdırdığı son özellikler de önceki yeniliklerden farklı olarak kullanıcıların uygulama içinde bazı işlemleri daha kısa süre içinde gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere çeşitli uygulamalara gelecek özellikleri önceden sızdırmakla tanınan Paluzzi'nin son paylaştığı özelliklerden ilki, uygulama içinde belirli sesleri aramanıza olanak tanıyan bir özelliktir.

Instagram arama bölümünde şu anda muhtemelen kişiler, etiketler ve konumlar olmak üzere üç seçenek görüyorsunuzdur fakat yeni gelecek seçenek ile etiket ve konum arasına bir de ses arama butonu eklenmiş olacak.

#Instagram is working on the possibility of searching for audio 👀 pic.twitter.com/AqggRUyak8