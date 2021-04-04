Instagram Yeni Özellikler Üzerinde Çalışıyor!

Instagram yeni özellikler ile ilgili çalışmalarının sonucunu kullanıcılarla buluşturmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, sosyal medyanın en büyük isimlerinden Instagram'ın sosyal medya uygulamasına getireceği yeni özellikler nelerden oluşuyor?

Instagram Yeni Özellikler ile Kullanıcılara Pratiklik Sunuyor

Instagram tüm sosyal medya uygulamaları içerisinde en çok indirilen ve popüler uygulamalardan bir tanesidir. Uygulamanın gittikçe daha çok başarının altına imza atması da sosyal medya platformunu daha kullanıcı dostu hale getirmesine ve kullanıcı kitlesini büyütmesine katkı sağlayacak yeni özellikler ve seçenekler sunma isteğini arttırıyor.

Sosyal medya uygulamasının bir süre önce dünya çapında kullanıma sunduğu bir özellik de Instagram Reels olmuştu. Reels, TikTok ile benzer bir çalışma şekline sahip bir özellik olarak Instagram'ı TikTok ile rekabette öne geçirecek seçeneklerle ortaya çıkmıştı.

Alessandro Paluzzi'nin sızdırdığı son özellikler de önceki yeniliklerden farklı olarak kullanıcıların uygulama içinde bazı işlemleri daha kısa süre içinde gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere çeşitli uygulamalara gelecek özellikleri önceden sızdırmakla tanınan Paluzzi'nin son paylaştığı özelliklerden ilki, uygulama içinde belirli sesleri aramanıza olanak tanıyan bir özelliktir.

Instagram arama bölümünde şu anda muhtemelen kişiler, etiketler ve konumlar olmak üzere üç seçenek görüyorsunuzdur fakat yeni gelecek seçenek ile etiket ve konum arasına bir de ses arama butonu eklenmiş olacak.

#Instagram is working on the possibility of searching for audio 👀 pic.twitter.com/AqggRUyak8 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 1, 2021

Ses arama seçeneği, kullanıcıların uygulamada belirli sesleri içeren videoları bulmasına yardımcı olacak. Uygulamada kısa videolar oluşturmanıza olanak tanıyan Reels özelliğinde bu seçenek zaten mevcuttu ve kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Bazı kullanıcılar da bu nedenle Instagram'ın aynı özelliği Reels'ten alıp daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunduğunu düşünüyor.

İkinci özellik, Reels'i tam anlamıyla bir TikTok uygulamasına dönüştürebilecek özelliklerden bir tanesi olarak görüldü. Bu özelliğin Instagram'ın çıkartmalar bölümünde yer aldığı tespit edildi. "Reshare" yani "Yeniden Paylaş" olduğu keşfedilen seçeneğin tam olarak ne işe yaradığı açıklanmamış olsa da kullanıcıların tahmini belirli bir video veya fotoğrafları yeniden paylaşmaya olanak tanıyan bir çıkartma olduğu yönünde.

#Instagram is working on a new sticker: Reshare 👀 pic.twitter.com/Dmfz39oF9N — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 1, 2021

Bu iki özelliğin küresel olarak kullanıma sunulduğuna yönelik henüz herhangi bir açıklama yapılmadığından Instagram yeni özellikler şu an sizde görünmeyebilir. Yeni özelliklerin ilerleyen güncellemelerde kullanıma sunulacağı düşünülüyor fakat bunu doğrulayacak bir açıklama henüz yapılmadı.