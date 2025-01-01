Instagram'da Bir Anlık Görüp Kaybettiğiniz Gönderilere Son Veren Güncelleme

Instagram kullanıcılarının yıllardır şikayet ettiği anasayfa yenileme özelliği elden geçiriliyor.

Eskiden gayet stabil çalışan bu sistemde artık bir kez gördüğümüz gönderiyi gözden kaçırdığımızda yeniden bulmak mümkün olmuyor.

Artık Instagram’ın algoritması işleri ele almış durumda. Sayfa yenilendiğinde Instagram'ın önerdiği içerik üreticilerini, muhtemelen alakanız olmayan kişileri görüyorsunuz. Bu öneriler çoğu zaman Instagram deneyiminizin yarısından fazlasını işgal ediyor.

"Nerede Kaldığımı Bulamıyorum" Sendromu

Bu "sorundan" şikayet eden bir kullanıcının yorumu şöyle:

Çalışırken odak modunu açıyorum ve Instagram gibi uygulamaları sınırlandırıyorum. Kısa bir mola sırasında modumu kapatıp birkaç dakika Instagram’da geziniyorum. Diyelim ki harika bir reel izliyorum ve zamanlayıcı dolduğu için uygulama kapanıyor. Hemen geri açıyorum ama ne görüyorum? Reel uçup gitmiş! Hangi gönderiye, hangi reele bakıyordum? Geri dönüp bulmaya çalışıyorum ama maalesef hiçbir şey bulamıyorum.

Daha kötüsü, uygulamanın aşırı hassas bir yenileme sistemi var. Bir uygulama değiştirdiğinizde bile akışı yenileyebiliyor ve bunu arka plan yenilemesi kapalı olsa dahi yapıyor.

Instagram Bu Sorunu Çözebilecek Mi?

Uygulamanın ilk zamanlarında takip ettiğiniz kişilerin paylaşımları, kronolojik sırada karşınıza çıkıyordu. Yenilediğinizde, en son paylaşımlar en üste gelirdi. Daha az reklam vardı, önerilen gönderiler neredeyse yoktu ve her şey daha sade bir düzende ilerliyordu.

Instagram kanadı şikayetleri dikkate alacak ve yakın zamanda kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik adımlar atacak ancak nasıl bir çözüm sunacağına dair detaylar henüz belli değil.

Instagram kullanıcıları daha özgür, daha keyifli bir deneyim yaşamak istiyor. Eğer bir şeyler değişecekse öncelik, algoritmanın sunduğu karmaşık gönderiler, ardından aşırı hassasiyetle çalışan yenileme sistemi olacaktır.

Siz de bu konudan muzdarip olanlardan mısınız? Yorumlara bekliyoruz!