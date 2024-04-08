Instagram, YouTube'u Ezdi Geçti: Kimin Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı!

Sosyal medya şirketlerine sıkça dava açtığını duymaktan aşina olduğumuz FTC, en son TikTok'a da bir dava açmıştı. Son gelen bilgilere göre Meta ile FTC arasındaki davada, şirket mahkemeye bir önerge sundu.

Sunulan önerge doğrultusunda Instagram'ın reklam gelirlerinin YouTube gelirlerinden çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. 2021 yılı verilerine bakıldığında Instagram'ın reklam geliri 32 milyar dolar iken YouTube sadece 28,8 milyar dolar gelir elde etmiş.

Instagram Rekor Kazanç Elde Ediyor

Mahkemeye sunulan önergede Instagram'ın son yıllardaki reklam gelirlerinin ayrıntıları yer alıyor. 2021 yılındaki veriler arasındaki fark özellikle dikkat çekiyor. 2020 yılında da reklam geliri 22 milyar dolar olan Meta, 2019'da 17,9 milyar dolar elde etmiş.

Bundan da anlayacağımız gibi Meta her sene reklam gelirlerini artırmaya devam ediyor ve özellikle 2021 yılında, bir sene önceye oranla ciddi bir artış elde ediyor. Meta ise 2020'de 19,7 ve 2019'da 15,1 milyar dolar kazanç sağlamış.

Premium olmayan kullanıcılarına bir video belki defalarca reklam gösteren YouTube'un, bu konuda Instagram'ın gerisinde kalması biraz şaşırtıcı. Bloomberg'in aktardıklarına baktığımızda Meta'nın Instagram'dan gelen gelir payının yüzdelik oranda da başarılı bir şekilde artırdığı görülüyor.